Aranceles entre Colombia y Ecuador elevarían precios de productos de aseo y cosméticos

Los gremios de la industria de cosméticos y productos de aseo de Colombia y Ecuador expresaron su preocupación por las recientes medidas arancelarias anunciadas entre ambos países.

Este jueves, a través de un comunicado, la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene Doméstica y Absorbentes (Procosméticos) advirtieron posibles impactos sobre el comercio y el precio al consumidor final.

Para estos gremios resulta especialmente preocupante el impacto sobre un flujo comercial cercano a USD 198,87 millones en 2025, así como sobre la complementariedad entre ambos países para el abastecimiento nacional, tanto de bienes finales como de materias primas e insumos.

Entre enero y octubre de 2025, las importaciones desde el país vecino sumaron USD 680 millones, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Impactos de aranceles en productos del hogar

El comunicado señala que los aranceles del 30 % anunciados por ambos países impactan directamente la competitividad de la industria y del comercio, con efectos más sensibles en las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo.

“El aumento de los precios de los bienes finales pone en riesgo el consumo de productos de cuidado personal y del hogar que ayudan al bienestar de la población y la prevención de enfermedades”, indicaron los gremios.

Las advertencias se dan tras la decisión de Ecuador de anunciar medidas arancelarias en el marco de la discusión bilateral sobre seguridad fronteriza, un tema que ese Gobierno ha vinculado al nivel de cooperación de Colombia en la materia.

Como respuesta, Colombia anunció la aplicación de aranceles de hasta 30 % a productos importados desde ese país y, en los últimos días, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se refirió a un nuevo paquete de gravámenes en medio de la escalada comercial.

Cabe aclarar que, en el caso colombiano, la medida aún no está en firme. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que detalla las 23 partidas y subpartidas que quedarían gravadas y abrió un periodo de comentarios que se extiende hasta este viernes. Una vez cerrado ese plazo, el Gobierno evaluará las observaciones recibidas y podría avanzar en la expedición del decreto, como lo señaló la ministra de Comercio, Diana Morales.

La Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI y Procosméticos, que en conjunto representan un mercado de USD 9.119 millones, hicieron un llamado a priorizar el diálogo bilateral, con el fin de evitar afectaciones al comercio y al desarrollo económico de ambos países.

