Directora de la OMC habla de la reforma: “Pueden quejarse o aprovechar la oportunidad”

“El comercio mundial está atravesando las mayores disrupciones registradas en los últimos 80 años y las reglas están bajo presión de una manera que no habíamos visto antes”, reconoció la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, en una reunión con medios internacionales en la que participó El Espectador.Esta semana en Ginebra (Suiza) se realizó el Foro Público de la OMC, un evento anual para revisar los avances y retos en el comercio y proponer ajustes al sistema multilateral. Pese a la diplomacia que…

“El comercio mundial está atravesando las mayores disrupciones registradas en los últimos 80 años y las reglas están bajo presión de una manera que no habíamos visto antes”, reconoció la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, en una reunión con medios internacionales en la que participó El Espectador.

Esta semana en Ginebra (Suiza) se realizó el Foro Público de la OMC, un evento anual para revisar los avances y retos en el comercio y proponer ajustes al sistema multilateral. Pese a la diplomacia que caracteriza a los organismos multilaterales, los funcionarios de la Organización fueron claros y enfáticos en que reformar el sistema es urgente.

Actualmente, alrededor del 11 % del comercio mundial de mercancías está cubierto por medidas intervencionistas, el nivel más alto en 15 años. La directora reconoció que el sistema está bajo presión con el aumento del proteccionismo —el mejor ejemplo es la ola de aranceles de Donald Trump— pero también defendió la resiliencia del sistema en medio de la turbulencia. El año pasado, el comercio mundial de bienes creció 4,6 % y para este año se proyecta una expansión de 1,9 %, pero las cifras del primer trimestre muestran un alza de 3,2 %.

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Aunque es evidente que el sistema multilateral se ha debilitado, el 72 % del comercio mundial de mercancías se sigue realizando bajo las condiciones de “nación más favorecida”, la regla que exige a los miembros de la OMC tratar a todos por igual e implica, entre otras cosas, que un país debería aplicar a los demás el trato arancelario que concede a uno de ellos. De todas formas, la cifra ha caído desde el 80 % que se registraba en 2022.

Quizá el debate en Ginebra puede parecer lejano, pero las decisiones que se toman o se dejan de tomar en esta organización tienen repercusiones reales para países como Colombia.

“Fortalecer el sistema es indispensable. Para un país como Colombia tener un sistema multilateral en el que todos, incluyendo a las grandes potencias, tengamos que cumplir las reglas es muy importante. Si eso no existiera, sería la ley de la selva, la ley del más fuerte, y nosotros no somos los más fuertes. El país tendría mucho que perder si el sistema no existiera”, dijo a El Espectador Santiago Wills, exembajador de Colombia ante la OMC y actual director de la División del Consejo de la OMC y del Comité de Negociaciones Comerciales.

Durante el Foro Público, la OMC publicó un informe en el que cuantificó el costo para la economía mundial de no avanzar en la reforma que busca actualizar las reglas del comercio para ponerlas a tono con la nueva realidad. Si se fortalece el marco multilateral con compromisos más amplios de apertura de mercados y se equilibra la apertura comercial con las preocupaciones de seguridad (recordemos que la seguridad nacional es uno de los argumentos que ha usado Donald Trump para imponer aranceles a diestra y siniestra) el PIB mundial aumentaría 2,9 % y las exportaciones mundiales crecerían 17,9 % para 2050.

En un mundo fragmentado, en el que la cooperación comercial se organiza por bloques geopolíticos, el PIB disminuiría 5,1 % y las exportaciones 18,6 %. Y en el caso más extremo, en el que la cooperación es reemplazada por tratados de libre comercio, la caída en el PIB sería de 6,9 % y las exportaciones bajarían 26,9 %.

Hasta ahora, parece que los países están de acuerdo en que se necesita una reforma, pero hay considerables diferencias acerca de cómo cambiar las reglas del juego para el comercio mundial. Para que la reforma llegue a buen puerto se necesita consenso, es decir, los 166 miembros deben darle el sí al documento final. Y por ahí sólo se divisan problemas.

La reforma ha estado en la agenda de la organización desde 2022, pero tomó mayor impulso en la conferencia ministerial de Abu Dabi, en 2024. En marzo de este año, durante la decimocuarta conferencia ministerial en Yaundé (Camerún), se esperaba un acuerdo sobre la hoja de ruta de la reforma, pero no hubo mayores avances. Entre los ejes centrales del debate están los cambios en la forma en la que se toman decisiones (actualmente todos deben estar de acuerdo) y la igualdad de condiciones en las reglas.

Estas fueron las preguntas clave que dejó la conversación de El Espectador con la directora general en Ginebra.

¿Cómo puede la reforma de la OMC beneficiar a los países en desarrollo, como Colombia, y cómo pueden asegurarse de que sus prioridades se reflejarán en el proceso?

La reforma de la OMC puede ser de gran beneficio para los países en desarrollo. Las reglas comerciales están bajo presión y debemos estar abiertos a la crítica de que quizás existe la necesidad de reformarlas porque no encajan con el mundo del siglo XXI en el que vivimos. Los países en desarrollo creen que algunas de las reglas comerciales no están funcionando a su favor y les gustaría tener espacio para crecer, fabricar, crear empleos e industrializarse, y deberían tenerlo. Así que en este momento deben preguntarse qué es lo que no funciona y cómo negociar con otros miembros.

Siempre puedes quedarte en el pasado y quejarte, o aprovechar la oportunidad para decir qué no funcionó y cambiarlo. El mundo está cambiando muy rápidamente y hay oportunidades que los países en desarrollo pueden aprovechar. Muchas cadenas de suministro están buscando diversificarse hacia otras geografías porque consideran que han estado demasiado concentradas en ciertas partes del mundo y pueden intentar diversificarse hacia América Latina, India, Asia Central o África. Y esa es otra oportunidad durante esta reforma: que los países se pregunten qué necesitan para volverse más atractivos. Por eso herramientas como el Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo son muy importantes.

El comercio digital está adquiriendo importancia, incluido el comercio de servicios suministrados digitalmente. Entonces, si eres un país con problemas logísticos puedes poner en marcha tu infraestructura digital. Necesitamos las reglas para que eso ocurra; por eso el acuerdo de comercio electrónico, que es plurilateral, y otras reglas que regulan el comercio, son relevantes. Y podría seguir dando ejemplos. Necesitamos la reforma. Los países en desarrollo pueden beneficiarse muchísimo al convertirse en parte de la construcción de una nueva OMC fortalecida en lugar de quedarse atrás.



¿Qué tan preocupados están los miembros de la OMC de que se alarguen las interrupciones del suministro alrededor del estrecho de Ormuz?

Todos están preocupados por el impacto en los precios de la energía, de los fertilizantes y, por supuesto, en los de los alimentos. Hasta ahora, creo que el impacto ha sido amortiguado por las reservas, pero cuanto más tiempo continúe, veremos mayores precios. De hecho, lo hemos modelado: con el precio de la energía en USD 90, y ahora está por encima de ese monto, el crecimiento del comercio mundial de bienes podría caer aproximadamente 0,5 puntos porcentuales. La situación tendrá un impacto considerable para el mundo.

Seguimos siendo optimistas. Lo que puedo decir es que, hasta ahora, las empresas han encontrado maneras de ajustarse. Por eso las cifras del comercio siguen siendo sólidas, pero lo están haciendo a un costo mayor, así que qué tan sostenible puede ser eso es una pregunta abierta. He instado a los miembros a pensar con anticipación frente a los puntos de estrangulamiento, o lo que he llamado “activos de estrangulamiento”. Muchos están pensando en cómo gestionar su economía, protegerse y prepararse para el futuro.



¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando el comercio?

El comercio de bienes relacionados con la inteligencia artificial está impulsando el comercio mundial; el año pasado contribuyó con el 42 % del crecimiento. Tenemos el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, que regula casi USD 3 billones en bienes que sirven a la inteligencia artificial, como semiconductores, chips y procesadores, con aranceles bajos o cero. Sin embargo, tenemos que ser un poco cautelosos con dos cosas respecto al comercio de inteligencia artificial (IA).

Primero, ¿es sostenible? ¿La IA va a ser una burbuja, va a estallar en algún momento? No sabemos cuánto tiempo puede mantenerse esto. Segundo, ¿es inclusivo? Hemos encontrado que la mayoría de los beneficios del comercio y la inversión en IA están yendo a América del Norte y Asia Oriental, incluso la inversión en IA está más concentrada en América del Norte. La inclusión es importante: si el resto del mundo no participa, eventualmente los beneficios provenientes del comercio de IA disminuirán. Por eso decimos que, aunque estamos entusiasmados con las cifras, hay que tener cautela.

¿Qué pasa con los tratados de libre comercio que se están negociando?

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Muchos miembros están negociando más acuerdos entre ellos y la gente pregunta ¿qué significa esto para la OMC? ¿Significa que los acuerdos de la Organización ya no cuentan? La respuesta es no. Estamos bastante contentos con que los miembros negocien entre sí acuerdos de libre comercio y acuerdos regionales.

La OMC tiene incorporada en sus reglas una excepción que permite a los miembros hacer estos acuerdos con base en determinadas especificaciones, así que no son algo ajeno. La segunda razón por la que nos gustan, o no nos molestan, es porque la mayoría de ellos se hacen sobre una plataforma de la OMC. Si estudian los acuerdos, encontrarán que son compatibles con la Organización.

La tercera razón es que crean la oportunidad para que los miembros diversifiquen su comercio. Lo que estamos viendo en el comercio mundial, porque la geopolítica ha entrado, es que estar demasiado concentrados en un mercado genera una vulnerabilidad. El sistema comercial estará compuesto por el núcleo que sigue las reglas de la OMC, con círculos concéntricos de TLC y otros tipos de acuerdos a su alrededor.