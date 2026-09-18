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Directora de la OMC habla de la reforma: “Pueden quejarse o aprovechar la oportunidad”

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), habla sobre la necesidad de reformar el organismo multilateral, los efectos del cierre en el estrecho de Ormuz y los retos de la inteligencia artificial.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
18 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
World Trade Organization (WTO) Director-General Ngozi Okonjo-Iweala looks on as she arrives to the launch of the global trade outlook at the WTO headquarters in Geneva on March 19, 2026.
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ( Fabrice Coffrini / AFP)
Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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“El comercio mundial está atravesando las mayores disrupciones registradas en los últimos 80 años y las reglas están bajo presión de una manera que no habíamos visto antes”, reconoció la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, en una reunión con medios internacionales en la que participó El Espectador.Esta semana en Ginebra (Suiza) se realizó el Foro Público de la OMC, un evento anual para revisar los avances y retos en el comercio y proponer ajustes al sistema multilateral. Pese a la diplomacia que…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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