Dólar en Colombia: así cerró la divisa un día después de las elecciones en EE. UU.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se mantuvo en COP 3.182,99. Frente al mismo día del año anterior, bajó 17,54 % (COP 677,13), y frente al mismo día del mes anterior, 2,76 % (COP 90,5).

El dólar cerró este miércoles 4 de noviembre en COP 3.219, veintitrés pesos por debajo del cierre del martes (COP 3.242). Pasados los primeros minutos de la jornada, el promedio de cotización de la divisa se ubicaba cerca de los COP 3,232.96.

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Los precios mínimo y máximo oscilaron entre COP 3.210 y COP 3.248, respectivamente. El promedio se ubicó en COP 3.221.

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Lo que sigue el mercado

En Estados Unidos, los demócratas recuperaron este martes el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de período. Según proyecciones de las cadenas estadounidenses, alcanzaron 54 curules en el Senado frente a 44 de los republicanos, con varias aún por definir. En la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218 curules, los resultados parciales les dan 224 frente a 134, con muchas carreras pendientes. En un sondeo a la salida de las urnas, 62 % de los consultados atribuyó el alza de los precios a las políticas de Trump, incluidos los aranceles y la guerra con Irán.

Sobre esa guerra, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que no tiene planes inmediatos de lanzar nuevos ataques contra Irán. “Parece que estamos consiguiendo todo lo que queremos”, afirmó, aunque agregó que Estados Unidos sigue preparado para una escalada si hace falta. Del otro lado, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, escribió en X que los estadounidenses votaron “no a la guerra”.

El petróleo mostraba pocos cambios este miércoles, con el Brent en US$104 por barril, según Bloomberg. Es una cifra muy inferior a los cerca de USD 118 del cierre de la semana pasada, aunque el crudo acumula un alza de 70 % en lo corrido del año, principalmente por la guerra y su impacto en el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz.

En Europa, la inflación de la zona euro llegó a 4 % en octubre, frente a 3,8 % en septiembre, su nivel más alto desde septiembre de 2023, según la primera estimación de Eurostat. Los precios de la energía subieron 20,8 %, ante 18,9 % del mes anterior.

Fed y Banrep

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia en el rango de 3,75 % a 4 % en su reunión del 28 de octubre, con una votación de 10 a 2. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, votaron en contra. En septiembre, el organismo había subido sus tasas 0,25 puntos porcentuales, la primera alza desde julio de 2023. Su próxima reunión será el 8 y 9 de diciembre.

En Colombia, el Banco de la República decidió el 30 de octubre mantener su tasa de interés en 12,25 %. Cuatro directores votaron a favor y tres lo hicieron por un incremento de 25 puntos básicos. Las expectativas del mercado apuntaban a esa alza, que habría llevado la tasa a 12,50 %. La decisión estuvo acompañada de señales de moderación de la actividad productiva en el tercer trimestre. En septiembre, la Junta había aprobado un aumento de 25 puntos básicos.

Con la tasa en 12,25 %, la diferencia con la Fed, que dejó la suya entre 3,75 % y 4 %, sigue siendo amplia: la del Banrep es más de tres veces la estadounidense. Esa brecha alimenta el llamado ‘carry trade’, una estrategia que consiste en endeudarse en dólares, donde el crédito sale más barato, para invertir en pesos, donde la inversión rinde más.

La agenda local

En el plano local, la atención estará en los detalles de la compra de USD 2.000 millones que el Banco de la República le hará al Gobierno, operación anunciada por la Junta Directiva del Emisor para fortalecer las reservas internacionales. Según lo explicado, se hará a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, de aquí a finales de 2026, con la TRM vigente el día de cada operación.

También sigue en la agenda el trámite en el Congreso del proyecto de ley de ajuste fiscal, que el Gobierno radicó la semana pasada. Y este viernes 6 de noviembre se conocerá el reporte de empleo de octubre en Estados Unidos, indicador que, según se planteó en la nota de ayer, es clave para saber si la Fed ajustará sus tasas en diciembre.

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