Dólar en Colombia: así cerró este 26 de octubre tras las elecciones en Brasil

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que la Superintendencia Financiera calcula con las operaciones del día hábil anterior, es de COP 3.158,43 este lunes. Eso es COP 700,2 menos que en la misma fecha del año pasado (18,15 %) y COP 148,43 menos que hace un mes (4,49 %).

El dólar cerró este lunes, 26 de octubre, en COP 3.130, unos COP 15 por debajo del cierre del viernes (COP 3.145), es decir, un alza de 0,48 %, y COP 25 menos que el inicio de la jornada de hoy.

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Los precios mínimo y máximo oscilaron entre los COP 3.130 y 3.179. El promedio se mantuvo en COP 3.157.

La cotización de la divisa en la última semana

El viernes 23 de octubre, el dólar cerró cerca de COP 3.145, entre COP 28 y COP 30 menos que una semana antes. En el mercado spot, donde la divisa se negocia minuto a minuto durante los días hábiles, la baja entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre fue de casi COP 13: pasó de cerrar en COP 3.157,91 a COP 3.145. La TRM, en cambio, subió COP 14,55 en esa semana, después de tres seguidas de caídas.

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Diego Sogamoso, analista de divisas de mercado, señaló que el dólar pasó a cotizar por debajo de su media móvil de 50 días, es decir, del promedio de sus precios en las últimas 50 jornadas, que ronda los COP 3.173.

¿Qué factores siguen moviendo el dólar en Colombia?

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil con 51,8 % de los votos, frente al 48,2 % de Flávio Bolsonaro, según el tribunal electoral, con casi todos los votos escrutados.

Los inversionistas se habían posicionado, en su mayoría, para una victoria de Bolsonaro, de derecha, así que los operadores del mercado bursátil se preparaban para fuertes pérdidas: un fondo cotizado (ETF) que sigue a las acciones brasileñas caía un 27 % en Nueva York y un contrato de derivados en la bolsa CME mostraba al real en 5,55 por dólar, una caída de más de 10 % frente al cierre del viernes, aunque no es un indicador directo de su cotización.

“Va a ser un día difícil. El mercado va a recalibrarlo todo”, dijo en declaraciones a Bloomberg Bruno Funchal, CEO de Bradesco Asset Management. El tema importa para el dólar en Colombia porque la incertidumbre en la mayor economía de América Latina suele mover las monedas de los países vecinos.

En lo local, la atención está en las cuentas públicas. Se conoció que el Gobierno Nacional está vendiendo bonos en dólares por primera vez desde enero, con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. Según reportó Bloomberg, una persona familiarizada con la operación que pidió no ser identificada dijo que las conversaciones iniciales de precio apuntan a tasas de alrededor de 7,35 %, 7,9 % y 8,45 %, respectivamente, y BBVA, Itaú y JPMorgan manejan la emisión.

La noticia llega tras los acercamientos que ha tenido la administración De la Espriella con el Fondo Monetario Internacional de cara a atender el mayor déficit fiscal de la historia colombiana.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo el domingo que pronto presentará una propuesta con medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas (la llamada ley de rescate económico). El mes pasado, el gabinete económico del Gobierno le había dicho a inversionistas en Nueva York que confían en que el Congreso aprobará el plan de austeridad y que el endeudamiento externo del próximo año podría rondar los US$15.000 millones, cerca de la mitad del monto contemplado en el presupuesto.

Tasas de la Fed y tasas del Banrep

En la cotización del dólar también tiene que ver la expectativa sobre la siguiente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reúne el martes 27 y el miércoles 28 de octubre. El mercado ve probable que deje su tasa en el rango entre 3,75 % y 4 %. Londoño dijo que la probabilidad de un alza en octubre está por debajo de 30 %. La decisión importa porque influye en el apetito de los inversionistas por monedas emergentes como el peso.

Por su parte, el Banco de la República decide el viernes 30 de octubre. Su tasa está en 12,25 %, tras el alza de septiembre, y la inflación de ese mes fue de 6,29 % anual, según el DANE. Cinco de los siete directores votaron por subir en septiembre, de modo que otra alza sigue sobre la mesa. Sogamoso dice que las expectativas se reparten entre mantener la tasa o llevarla a 12,50 %, y la mayoría de los analistas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo espera que el año cierre con la tasa en 12,5 %, lo que implicaría un aumento de 25 puntos básicos en octubre. Para el dólar, una tasa del Banrep más alta podría enfriar la inflación, pero también hace más atractivo para los inversionistas tener pesos, y eso puede fortalecer la moneda local, lo que evita repuntes del billete verde.

Con las tensiones en Medio Oriente, el Brent cotizó la semana pasada entre US$113 y US$115 por barril, y el jueves 22 de octubre subió 4 % hasta US$113,17, su mayor cierre desde el 4 de mayo. Para Felipe Campos, experto en temas cambiarios, el peso se ha comportado casi como un reflejo del crudo: Colombia exporta petróleo, así que un barril más caro aumenta el ingreso de dólares, fortalece al peso y abarata la divisa.

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¿Qué se espera del dólar en Colombia?

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ubicó la expectativa de la tasa de cambio en COP 3.190 para octubre y en COP 3.250 para diciembre de 2026.

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