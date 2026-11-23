La Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en COP 3.461,92, sin cambios frente al día anterior. La TRM actual es 9,11 % (COP 346,85) menor que la del mismo día del año pasado, pero 8,69 % (COP 276,91) mayor que la de hace un mes.

El dólar abrió este lunes 23 de noviembre en COP 3.501, COP 7 por debajo del cierre del viernes, que fue de COP 3.508. Pasadas las primeras operaciones, sin embargo, el promedio se ubicaba en COP 3.511,20, por encima de ese cierre.

Wall Street cerró el viernes 20 de noviembre en terreno de corrección: el S&P 500 cayó 3,7 % y sumó su séptima baja seguida, el Dow Jones perdió 1,93 % y el Nasdaq retrocedió 5,28 %, hasta quedar en negativo en lo que va de 2026, en una jornada en la que Nvidia cedió 14 % y el VIX, el indicador que mide la volatilidad que espera el mercado, subió 26 % y llegó a 35,89 puntos. Felipe Campos, de Alianza Fiduciaria, explica que la corrección de la semana pasada llevó a los inversionistas a reducir su exposición a monedas emergentes, y que el real brasileño fue la que más cedió, por las dudas sobre el ajuste fiscal y el próximo ministro de Hacienda.

En Colombia pesa el trámite de la Ley de Rescate. Daniel Londoño Tapia, de Global66, recuerda que el Gobierno retiró el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y la medicina prepagada sin anunciar recortes de gasto equivalentes, y que el primer debate arrancó el miércoles 18 de noviembre sin un texto definitivo. Campos y el banquero de inversiones Jonnathan Torres coinciden en que lo que pase con el proyecto se refleja en el dólar, porque de ahí depende cómo perciben el riesgo fiscal los inversionistas internacionales. Campos lo plantea así: "Un ajuste fiscal creíble, con recortes de gasto que se puedan ejecutar e ingresos duraderos, reduciría la prima de riesgo de Colombia y podría fortalecer al peso. Si el proyecto pierde medidas importantes sin que se compense el menor recaudo, o si se estanca en el Congreso, el dólar podría subir".

El petróleo también jugó en contra de la moneda. Campos suma la caída de cerca de 5 % del Brent, que según Londoño ronda los USD 91 y va camino de su tercera baja semanal, y ambos dicen que eso le quitó respaldo al peso.

A todo esto se añade la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El lunes 16 de noviembre, Washington anunció que los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia estadounidense para ofrecer grandes volúmenes de cómputo, basado en chips avanzados, a empresas con sede en China, Macao u otros países con embargo de armas de Estados Unidos. También se exigirán licencias para enviar esos chips a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, porque, según el Departamento de Comercio, el riesgo de que terminen en otras manos es mayor al habitual. China respondió el martes 17, por medio de su portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, que se trata de “un ejemplo típico de coerción económica y aplicación extraterritorial de la ley” y que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses.

La Fed, el Banrep y el carry trade

Para Londoño, el factor que más pesó la semana pasada fue la Reserva Federal (Fed). El banco central dejó su tasa en un rango de 3,75 % a 4 % en su reunión del 28 de octubre, con una votación de 10 a 2 en la que la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, pedían subirla 25 puntos básicos. Las minutas de ese encuentro, conocidas el miércoles 18 de noviembre, mostraron que casi todos sus miembros ven probable que nuevas alzas sean apropiadas, y un par de ellos dejó abierta la puerta a un movimiento mayor en diciembre. El mercado le asigna una probabilidad cercana a 98 % a un aumento en la reunión del 9 de diciembre.

Torres añade que la inflación de octubre en Estados Unidos sorprendió al alza, con un aumento de 0,4 % mensual frente al 0,3 % que esperaba el mercado, lo que refuerza esa expectativa. "Cuando el mercado espera tasas más altas en Estados Unidos, los activos en dólares pueden resultar más atractivos y se reduce el incentivo para invertir en mercados emergentes", dice.

En Colombia, el Banco de la República mantuvo su tasa en 12,25 % el 30 de octubre, con cuatro codirectores a favor de conservarla y tres de subirla 25 puntos básicos, el mismo aumento que había aplicado en septiembre, cuando la llevó desde 12 %. Según Londoño, el dato del DANE complica un nuevo ajuste en diciembre, justo cuando la Fed se prepara para subir la suya: la economía creció 0,5 % en el tercer trimestre, frente a cerca de 2 % que esperaba el mercado, y cayó 0,8 % frente al trimestre anterior, con el agro en descenso de 6,7 % y la industria también en terreno negativo.

Esa tasa alta ha sido un apoyo para el peso por el carry trade: una práctica en la que los inversionistas se financian en mercados con tasas bajas y llevan esos recursos a países que pagan más. Si la diferencia con Estados Unidos se reduce, ese atractivo se desgasta, y es lo que ocurriría si la Fed sigue endureciendo su política. La inflación de octubre en Colombia fue de 6,30 % anual, por debajo de lo que esperaban los analistas, lo que puede aliviar la presión para que el Banrep suba su tasa en diciembre.

Lo que esperan los analistas para el dólar

El miércoles 25 de noviembre se publica el PCE de octubre, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal, que mide cuánto varían los precios de los bienes y servicios que compran los consumidores, y saldrá antes del festivo de Acción de Gracias, cuando cierran los mercados estadounidenses.

En Colombia, las comisiones económicas harán audiencias públicas en Bogotá sobre la Ley de Rescate este lunes 23, en Cali el jueves 26 y en Barranquilla el viernes 27. La meta es anunciar la ponencia el 30 de noviembre y votarla el 1 y el 2 de diciembre, plazo que fijó el presidente de la Cámara, y las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre. El proyecto apunta a un ajuste de cerca de COP 45 billones, al que ya se le retiraron algunos impuestos.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de noviembre de 2026 ubica la expectativa de tasa de cambio en COP 3.288 para este mes y en COP 3.284 para diciembre.

Torres prevé un dólar cerca de COP 3.450 a COP 3.500, con alta volatilidad, sesgo alcista y menos liquidez al final de la semana por el festivo en Estados Unidos. Campos también espera volatilidad con sesgo al alza, y para él el evento clave es el PCE del 25 de noviembre: una sorpresa alcista importante, con aversión al riesgo persistente, podría llevar el dólar a probar los COP 3.500, y una sorpresa a la baja le permitiría al peso recuperar parte de lo perdido.

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