Dólar hoy en Colombia: precio de la moneda para este lunes 10 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes es de COP 3,779,20.

El dólar en Colombia inicia este lunes, 10 de noviembre, con una baja en su precio. Tras las primeras operaciones de la jornada, la divisa se cotiza en COP 3.767, es decir, una baja de COP 16 frente al cierre del viernes 7 de noviembre.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes es de COP 3,779,20. La TRM actual disminuyó un 13 % (COP 567,5) frente al 10 de noviembre de 2024 y se redujo un 2,97 % (COP 115,79) en comparación con hace un mes.

Factores a tener en cuenta

Para esta semana el precio del dólar estará influido sobre todo, por dos factores internacionales que llegan desde Estados Unidos y su la relación comercial con China.

La primera es la tregua comercial que empezó a aplicarse este lunes entre Pekín y Washington.

Al suspenderse por un año las tasas portuarias, al mantener China solo el 10 % de arancel y al levantarse recargos sobre soya y otros bienes agrícolas estadounidenses, el mercado entiende que habrá menos fricción para que entren productos chinos a EE. UU. y, por esa vía, un poco menos de presión sobre los precios de importación en Estados Unidos.

La segunda señal viene de la política interna de EE. UU.: como informó Bloomberg, en el Congreso avanzó un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno.

Eso animó a Wall Street y empujó al alza los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, es decir, volvió el apetito por riesgo este lunes.

En contextos así, por lo general, los inversionistas no necesitan tanto refugio en dólar. Pero esa misma noticia subió levemente el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años (4,13 %), y cuando las tasas largas de EE. UU. suben, el dólar encuentra piso porque sigue siendo atractivo estacionar allí el dinero.

El rumbo del dólar

El billete verde terminó la semana pasada con movimientos acotados en los mercados internacionales. El foco estaba primero en los datos de empleo de EE. UU., pero el cierre parcial del Gobierno estadounidense impidió que se publicaran las cifras y eso dejó a la Reserva Federal sin el dato. Aun así, el dólar no mostró un salto fuerte y los rendimientos de los Treasuries de ese país también cerraron prácticamente planos.

En Colombia, el peso siguió firme y, si bien hubo repuntes más allá de los $3.900, la tendencia a la baja es clara.Rodrigo Lama, CBO de la fintech Global66, atribuye esa apreciación del peso colombiano a tres factores: dato de desempleo mejor al esperado (que llegó al 8,2 % en septiembre), la estabilidad en la tasa de referencia del Banco de la República (9,25 % sin cambios) y un mayor ingreso de divisas asociado al buen momento del oro y del café.La mayoría de los analistas consultados por el Banco de la República y en la Encuesta de Opinión Financiera, de Fedesarrollo, estiman que el dólar cerrará el año en COP 4.000.

