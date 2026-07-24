Dos de cada tres analistas prevén alza de tasas del Banco de la República a 12,50 %

El mercado anticipa tasas altas y un ciclo más lento de reducciones. Foto: Getty Images

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La expectativa de un nuevo aumento en las tasas de interés del Banco de la República sigue tomando fuerza entre los analistas. Esta vez, la Encuesta ANIF de julio mostró que dos de cada tres expertos esperan que la junta del Emisor vuelva a endurecer su política monetaria con un incremento de 50 puntos básicos en la reunión del próximo 31 de julio, lo que llevaría la tasa de intervención hasta el 12,50 %, su nivel más alto desde abril de 2024.

El consenso refleja un cambio de tono que ya venían anticipando otras encuestas del mercado. De las 21 entidades consultadas por ANIF, el 66,7 % prevé un alza de medio punto porcentual, mientras que tres esperan un incremento de 25 puntos básicos y otras tres consideran que el ajuste será de 75 puntos básicos. Solo un analista cree que la tasa permanecerá sin cambios.

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La expectativa coincide con la postura del propio centro de estudios, que proyecta una subida de 50 puntos básicos para contener las presiones inflacionarias que han reaparecido durante el primer semestre del año.

La razón principal detrás de ese cambio es el costo de vida, la inflación. En junio, el índice de precios al consumidor volvió a acelerarse hasta el 6,14 % anual, desde el 5,84 % registrado en mayo, ubicándose más de dos puntos porcentuales por encima del límite superior de la meta del Banco de la República, fijada entre el 2 % y el 4 %.

Los analistas consultados por ANIF consideran que esa tendencia todavía no habría tocado techo. La mediana de las proyecciones apunta a que la inflación cerrará julio en 6,2 % y terminará 2026 alrededor del 6,7 %, por encima del 6,5 % que esperaban apenas un mes atrás. Incluso para 2027, las expectativas siguen ubicándose cerca del 5 %, todavía lejos del rango objetivo del banco central.

El comportamiento de los precios también ha llevado al mercado a revisar sus expectativas sobre cuánto tiempo permanecerán altas las tasas de interés.

Un informe reciente del Banco de Bogotá muestra que los inversionistas ya no solo esperan una tasa máxima más elevada, sino también un ciclo mucho más lento de reducciones. Entre comienzos y finales de julio, la curva del mercado pasó de descontar un techo de 12,50 % a uno de 12,75 %, mientras que para finales de 2027 ahora anticipa una tasa cercana al 12 %, un punto porcentual por encima de lo que esperaba semanas atrás.

Ese cambio en las expectativas se debe a dos motivos puntuales, uno más relevante que otro: la inflación y la aparición de nuevos riesgos que podrían seguir presionando los precios durante los próximos meses.

Entre ellos aparecen un posible fenómeno de El Niño, que podría elevar las tarifas de energía y los precios de algunos alimentos; el encarecimiento internacional del petróleo derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente; una eventual depreciación del peso colombiano y las discusiones sobre un Estatuto del Trabajo que incorporaría el concepto de salario vital, con potenciales efectos sobre los costos laborales.

En esa misma línea, ANIF advierte que el panorama para la política monetaria continúa siendo desafiante. Además de las presiones sobre alimentos y servicios, el centro de estudios señala que un escenario fiscal complejo y la llegada del nuevo gobierno podrían añadir incertidumbre sobre la evolución de la inflación y las futuras decisiones del Banco de la República.

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Pese a ese contexto, la actividad económica sigue mostrando señales de recuperación. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció 4,1 % anual en mayo, impulsado principalmente por las actividades del sector servicios, mientras que la mayoría de los analistas considera que la economía opera cerca de su capacidad potencial, sin generar presiones adicionales por el lado de la demanda.

En el frente internacional, el panorama es menos restrictivo. Más del 90 % de los analistas consultados por ANIF espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga sin cambios sus tasas de interés en la reunión de finales de julio, luego de que la inflación estadounidense mostrara una desaceleración en junio favorecida por una moderación en los precios de la energía tras la reducción de las tensiones con Irán.

No obstante, para Colombia el escenario continúa siendo distinto. Mientras las principales economías empiezan a consolidar el descenso de la inflación, el mercado local considera que el Banco de la República todavía tendrá que mantener una política monetaria restrictiva para evitar que las expectativas de precios sigan alejándose de la meta y preservar la credibilidad del banco central.

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