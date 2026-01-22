Economía de EE. UU. creció 4,4 % en el tercer trimestre, su mayor ritmo en dos años

El consumo avanzó 3,5 %, la inversión empresarial 3,2 % y la inflación se mantuvo en 2,9 %, mientras los mercados laborales siguen estables. Foto: EFE - Alberto Boal

La economía estadounidense creció en el tercer trimestre ligeramente más de lo inicialmente previsto, gracias al aumento de las exportaciones y a una menor caída de las existencias.

El producto interior bruto ajustado a la inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en Estados Unidos, aumentó a una tasa anualizada revisada del 4,4 %, la más alta en dos años, según los datos publicados el jueves por la Oficina de Análisis Económico.

PIB (GDP) +4,4 % +4,3 % Ingreso Interno Bruto (GDI) +2,4 % +2,4 % Gasto del consumidor +3,5 % +3,5 % Inversión residencial –7,1 % –5,1 % Inversión no residencial +3,2 % +2,8 %

El informe mostró uno de los trimestres consecutivos más fuertes en cuanto a crecimiento desde 2021, cuando la economía aún se estaba recuperando de la pandemia. Las empresas redujeron el ritmo de las importaciones de bienes tras la fiebre de principios de año para adelantarse a los aranceles generalizados del presidente Donald Trump. El gasto de los consumidores y las empresas también se ha mantenido bien a pesar de las erráticas políticas comerciales.

En un contexto de sólido crecimiento, junto con un mercado laboral más estable y una inflación que se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal, se espera que los responsables políticos mantengan los tipos de interés sin cambios en la reunión de la próxima semana.

Otros datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron en niveles bajos.

El informe sobre el PIB mostró que el indicador de inflación preferido por el banco central —el índice de precios del gasto en consumo personal, excluidos los alimentos y la energía— subió un 2,9 % sin revisar en el tercer trimestre. La BEA publicará esta mañana los datos sobre precios de octubre y noviembre, junto con las cifras de gasto e ingresos personales.

El gasto de los consumidores, principal motor del crecimiento de la economía, avanzó a un ritmo anualizado del 3,5 % en el último trimestre. Esto reflejó el ritmo más rápido de gasto en servicios en tres años, mientras que el gasto en bienes también se aceleró con respecto al trimestre anterior.

La inversión empresarial creció a una tasa del 3,2 %, impulsada por el gasto continuo en equipos informáticos. La inversión en centros de datos, que albergan la infraestructura para la inteligencia artificial, alcanzó un nuevo récord.

Dado que las fluctuaciones en el comercio y las existencias han distorsionado el PIB global durante el último año, los economistas prestan más atención a las ventas finales a compradores privados nacionales, una medida más precisa de la demanda de los consumidores y la inversión empresarial. Esta medida subió a una tasa del 2,9 %, la misma que en el trimestre anterior.

