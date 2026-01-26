Ecuador subió 900 % la tarifa de transporte del crudo colombiano: ¿qué hay detrás?

Militares ecuatorianos que custodian la frontera entre Ecuador y Colombia en el puente internacional Rumichaca, en la provincia de Carchi (Ecuador). Foto: EFE - Xavier Montalvo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Ecuador anunció este lunes, 26 de enero, un aumento de 900 % en la tarifa para el transporte de petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una medida que se produce en medio de las tensiones comerciales y energéticas con Colombia.

La decisión eleva la tarifa de USD 3 a USD 30 por barril transportado.

¿A quién afecta el aumento?

El alza de la tarifa se aplica al crudo colombiano que se transporta por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), un ducto de propiedad estatal ecuatoriana por el que pasa petróleo de Ecopetrol y de empresas privadas.

“Hicimos un cambio en el valor de la tarifa” aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que “en vez de USD 3 son USD 30” por barril.

Por el SOTE se transportaron en noviembre pasado cerca de 10.300 barriles diarios de crudo colombiano, según cifras citadas por AFP. El ducto tiene una capacidad de hasta 360.000 barriles por día.

Además del SOTE, Ecuador cuenta con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por donde también se transporta petróleo colombiano, principalmente de empresas privadas. El OCP tiene una capacidad de transporte de hasta 450.000 barriles diarios y va desde la selva de la Amazonía hasta el Pacífico. Desde 2013 ese ducto ha movilizado cerca de 46 millones de barriles de crudo procedente de Colombia.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador había anunciado la semana pasada que Ecuador también evaluaba aplicar nuevas tarifas al OCP, aunque este lunes precisó que el transporte por ese ducto corresponde a acuerdos entre privados y no confirmó si habrá nuevos aumentos en ese caso.

Una nueva escalada en la disputa entre Colombia y Ecuador

La decisión llega luego de que Ecuador y Colombia se impusieran mutuamente aranceles de 30 % a sus exportaciones, una disputa que se originó la semana pasada tras el anuncio del gobierno de Daniel Noboa de gravar productos colombianos por razones de seguridad en la frontera común.

Colombia respondió con la aplicación de aranceles a 20 productos provenientes de Ecuador, entre ellos bienes del sector petroquímico, automotor y de maquinaria, cuyas exportaciones hacia el mercado colombiano superan los USD 250 millones, según cifras del Ministerio de Comercio.

La balanza es superavitaria para Colombia en USD 849 millones, dado que le vendió a Ecuador USD 1.529 millones y Ecuador a Colombia, USD 680 millones, entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con las cuentas de Analdex. Entre enero y septiembre de 2025, las importaciones de ese país representaron 1,24 % del total de las compras externas de Colomba.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, aseguró que la medida de Colombia no constituye una sanción ni una acción de confrontación, “sino un instrumento legítimo del Estado colombiano para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional”, tras la decisión unilateral adoptada por Ecuador.

Tras el cruce de aranceles, Colombia también suspendió la venta de electricidad a Ecuador, del que ese país es deficitario, lo que intensificó la disputa comercial y diplomática entre ambos gobiernos.

Las tensiones entre los países han preocupado a empresarios y ciudadanos de ambas naciones, dado el peso del comercio binacional, que es de USD 2.800 millones, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.