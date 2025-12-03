El 2026 será un año complicado en materia de exportaciones: Analdex

Presidente ejecutivo de Analdex Foto: El Espectador - José Vargas

Según la Asociación Nacional del Comercio Exterior (Analdex), será difícil que las exportaciones de Colombia logren superar los USD 50.000 millones en 2026.

Las proyecciones de la asociación arrojan un escenario más bien retraído, sobre todo porque las exportaciones no lograrían seguirle el ritmo a las importaciones, lo que a grandes rasgos quiere decir que estaríamos comprando más de lo que vendemos en materia de comercio exterior.

Entre las variables que más podrían afectar la situación, está la política de transición energética y la baja en el ritmo de exportaciones de café que se veía venir después de una temporada tan brillante para el producto.

“El próximo año va a continuar con la caída de las exportaciones minero energéticas, dada la política de transición energética. [...] El café, que va a cerrar un 2025 histórico, va a tener una menor producción y también se prevé una caída en el precio internacional en 2026”, afirma Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la asociación.

Además, el presidente ejecutivo explica que esto podría impactar la estabilidad de la balanza comercial del país. “Las importaciones podrían continuar con un crecimiento, mientras que nuestras ventas externas estarían en números rojos. Por lo tanto, el aporte al PIB va a ser menor”.

Además, la asociación prevé que sean las agroexportaciones las que sigan “jalonando” el comercio exterior de Colombia, en especial en países como Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué viene para el próximo gobierno?

Estas son algunas de las propuestas hechas desde Analdex para el próximo gobierno en materia de comercio exterior:

Trazar una política clara de comercio exterior que se pueda ejecutar rápidamente, teniendo como base el tema de la diversificación de empresas, mercados y productos en exportaciones, junto con una mayor atracción de inversión extranjera directa, con miras a tener a Colombia como plataforma exportadora.

Hacer uso de los canales diplomáticos para atender posibles futuras crisis internacionales, con el fin de que no afecten el comercio bilateral con nuestros principales socios.

Las nuevas reglas aduaneras deberán ser implementadas por el Ejecutivo. De aquí al 20 de junio de 2026, el Congreso de la República deberá sancionar un nuevo régimen sancionatorio aduanero, y será clave que la Dian tenga un papel activo con el sector privado.

La logística e infraestructura son unos de los cuellos de botella de los actores del comercio exterior y se deben trabajar varios frentes para disminuir los costos: el desarrollo del transporte multimodal, seguir con las carreteras 4G y flexibilizar el mecanismo del SICE-TAC.

La sostenibilidad, desde la parte ambiental, social y económica, debe estar integrada en las cadenas de valor del comercio exterior, para que el país sea más competitivo en los mercados internacionales.

