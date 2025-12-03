Logo El Espectador
Gyorgy Zsembery llega como nuevo CEO de WOM para la segunda etapa de su transformación

La empresa nombró a Zsembery como nuevo CEO en Colombia tras un año de reorganización financiera bajo la Ley 1116, disputas regulatorias y fuerte competencia en el mercado móvil.

Redacción Economía
03 de diciembre de 2025 - 05:35 p. m.
El nuevo CEO es de Hungría, con 20 años de trayectoria en Europa y Latinoamérica.
El nuevo CEO es de Hungría, con 20 años de trayectoria en Europa y Latinoamérica.
Foto: Cortesía
WOM cambia de timonel en un momento crucial. Luego de un año marcado por reorganización financiera, disputas regulatorias y una competencia feroz por el mercado móvil, la compañía anunció que Gyorgy Zsembery asumió este 3 de diciembre como nuevo CEO en Colombia.

“Estoy muy entusiasmado de llegar a liderar al operador retador en Colombia y de impulsar la entrega de tecnología y servicios de vanguardia, disponibles 24/7 para nuestros clientes en todos los ámbitos de la vida digital”, comentó Zsembery.

Este año, WOM pasó de la incertidumbre a la estabilidad, después de atravesar una reorganización bajo la Ley 1116 —el mecanismo que usan las empresas en aprietos financieros para evitar la quiebra y renegociar deudas— y de reposicionar su operación mientras peleaba en un mercado dominado por incumbentes con mayor músculo.

En julio, la Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reorganización por COP 3,2 billones en pasivos, con más del 85 % de los acreedores votando a favor.

Este acuerdo le permitió a la compañía continuar operaciones, estabilizar su flujo financiero y reposicionar su operación en un mercado altamente competitivo.

Zsembery no es un nombre conocido para el público colombiano general, pero sí para las empresas que han necesitado reestructurarse sin perder mercado. Tiene más de 20 años de experiencia en transformaciones complejas en telecomunicaciones, medios, servicios digitales y financieros. Ha operado en Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur, liderando procesos que suelen aparecer cuando una compañía necesita dos cosas simultáneas: orden interno y crecimiento sostenible.

