Gyorgy Zsembery llega como nuevo CEO de WOM para la segunda etapa de su transformación

El nuevo CEO es de Hungría, con 20 años de trayectoria en Europa y Latinoamérica. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

WOM cambia de timonel en un momento crucial. Luego de un año marcado por reorganización financiera, disputas regulatorias y una competencia feroz por el mercado móvil, la compañía anunció que Gyorgy Zsembery asumió este 3 de diciembre como nuevo CEO en Colombia.

“Estoy muy entusiasmado de llegar a liderar al operador retador en Colombia y de impulsar la entrega de tecnología y servicios de vanguardia, disponibles 24/7 para nuestros clientes en todos los ámbitos de la vida digital”, comentó Zsembery.

Este año, WOM pasó de la incertidumbre a la estabilidad, después de atravesar una reorganización bajo la Ley 1116 —el mecanismo que usan las empresas en aprietos financieros para evitar la quiebra y renegociar deudas— y de reposicionar su operación mientras peleaba en un mercado dominado por incumbentes con mayor músculo.

En julio, la Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reorganización por COP 3,2 billones en pasivos, con más del 85 % de los acreedores votando a favor.

Este acuerdo le permitió a la compañía continuar operaciones, estabilizar su flujo financiero y reposicionar su operación en un mercado altamente competitivo.

Zsembery no es un nombre conocido para el público colombiano general, pero sí para las empresas que han necesitado reestructurarse sin perder mercado. Tiene más de 20 años de experiencia en transformaciones complejas en telecomunicaciones, medios, servicios digitales y financieros. Ha operado en Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur, liderando procesos que suelen aparecer cuando una compañía necesita dos cosas simultáneas: orden interno y crecimiento sostenible.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.