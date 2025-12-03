Reguladora dimite ante presión del Gobierno para que las pensiones inviertan a nivel local

Mónica Higuera Foto: Asobolsa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La directora de regulación financiera del Ministerio de Hacienda, Mónica Higuera, ha dimitido alegando diferencias de opinión con el Gobierno.

“Comparto plenamente la visión del proyecto que lidera el señor presidente”, dijo Higuera. “No obstante, se han tomado decisiones que no comparto, y esto hace que no pueda continuar en el cargo”.

Publicó su carta de dimisión en X:

Fue un honor servirle a mi país desde la dirección de la @URFCOLOMBIA

Gracias a un equipo maravilloso ejemplo del servicio público. pic.twitter.com/W2KG9MNzws — Mónica Higuera Garzón (@monica_higuerag) December 3, 2025

Higuera dimitió en medio de una controversia sobre un proyecto de decreto que obligaría a los fondos de pensiones privados a invertir más en activos locales, según una persona familiarizada con la disputa, que pidió no ser identificada.

El presidente Gustavo Petro instó públicamente al ministerio a cambiar las normas de los fondos de pensiones para canalizar una mayor parte de los ahorros de los trabajadores hacia la economía nacional.

Sin embargo, los funcionarios de la unidad de regulación financiera, el resto del Ministerio de Hacienda y el organismo de control financiero Superfinanciera no se han puesto de acuerdo sobre los detalles de la propuesta.

Higuera, que dirigía la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera desde julio de 2023, supervisaba el marco regulatorio de la reforma de las pensiones respaldada por el Gobierno, que actualmente está siendo revisada por la Corte Constitucional.

A algunos inversores les preocupa que la normativa propuesta pueda inflar artificialmente la demanda de bonos locales, mientras que Asofondos, el grupo de presión que representa a los fondos de pensiones, advierte de que unos cambios radicales en las normas actuales podrían suponer una menor rentabilidad de los ahorros para la jubilación de millones de trabajadores.

Los fondos de pensiones privados gestionan alrededor de USD 140.000 millones en activos y poseen casi un tercio del mercado de bonos del Estado local, valorado en USD 183.000 millones.

El Ministerio de Hacienda no respondió inmediatamente a una solicitud por escrito para comentar la noticia.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.