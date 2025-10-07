El año cafetero cerró con cifras récord: estos fueron los resultados

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 7 de octubre, se dieron a conocer los resultados de la producción de café desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025 (el denominado año cafetero). Según el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, se logró producir casi 15 millones de sacos de 60 kg. Es decir 17 % más que el año anterior. Esta cifra es la más alta de la década.

Además, si se compara septiembre con el mismo mes del año pasado, la producción cafetera logró un incremento del 7 %. En relación con las exportaciones se presenta un incremento del 12 %, con casi un millón y medio de sacos, respecto al año anterior.

Por último, en lo relacionado con el consumo interno, se registró un incremento del 3 %, según la federación.

“Un resultado que ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café: un parque cafetero saludable que refleja el trabajo disciplinado de nuestros productores, el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y la fortuna de una condición climática que acompañó el proceso productivo”, manifestó Bahamón a través de sus redes sociales.

Colombia cerró el año cafetero 2024/25 con una producción de 14,87 millones de sacos, creciendo +17% frente al ciclo anterior, la mejor cifra registrada en los últimos 33 años.



Un resultado que ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café: un parque… pic.twitter.com/RzzKghsp3o — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) October 7, 2025

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.