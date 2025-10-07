Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía

El año cafetero cerró con cifras récord: estos fueron los resultados

El año cafetero cerró con números positivos tras 12 meses de noticias amables para el sector.

Redacción Economía
07 de octubre de 2025 - 05:34 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Cortesía
Este martes 7 de octubre, se dieron a conocer los resultados de la producción de café desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025 (el denominado año cafetero). Según el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, se logró producir casi 15 millones de sacos de 60 kg. Es decir 17 % más que el año anterior. Esta cifra es la más alta de la década.

Además, si se compara septiembre con el mismo mes del año pasado, la producción cafetera logró un incremento del 7 %. En relación con las exportaciones se presenta un incremento del 12 %, con casi un millón y medio de sacos, respecto al año anterior.

Por último, en lo relacionado con el consumo interno, se registró un incremento del 3 %, según la federación.

“Un resultado que ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café: un parque cafetero saludable que refleja el trabajo disciplinado de nuestros productores, el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y la fortuna de una condición climática que acompañó el proceso productivo”, manifestó Bahamón a través de sus redes sociales.

Por Redacción Economía

Alejandro Vasquez(19356)Hace 41 minutos
culpa de petro
