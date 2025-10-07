¿Cuánto crecerá la economía de América Latina? Esto dice el Banco Mundial

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

América Latina y el Caribe crecerán un 2,3 % este año según las nuevas previsiones del Banco Mundial publicadas este martes, un leve aumento respecto al 2,2 % de 2024, pero de nuevo el peor registro regional en el mundo.

En abril el BM preveía un crecimiento del 2,1% en 2025. Para 2026, el crecimiento será del 2,5 %, según los cálculos actualizados de la entidad.

Este año “se espera que la tasa de crecimiento regional aumente ligeramente”, explica la institución, aunque advierte que “varias economías individuales están enfrentando revisiones a la baja en sus proyecciones”.

Argentina destaca con una proyección de crecimiento del 4,6 %, respecto al -1,3 % de 2024.

De las dos economías más grandes de la región, Brasil pierde fuelle (2,4 % respecto al 3,4 % de 2024) y México apenas crece (0,5 % de previsión).

“Esto refleja, en parte, un entorno externo que ofrece un apoyo limitado, caracterizado por un enfriamiento de la economía mundial, la caída de los precios de las materias primas y una mayor incertidumbre”, dice el Banco Mundial.

“Las autoridades monetarias de la región continúan manejando la inflación de manera competente” considera el BM, que celebrará la semana que viene su asamblea general junto al Fondo Monetario Internacional.

¿Qué se prevé para la economía colombiana?

Según el reporte, Colombia mostrará “un desempeño más sólido que en 2024, respaldado por la recuperación del consumo y la inversión privados a medida que se modera la inflación”. Para cierre de 2025, el PIB del país podría ubicarse en 2,4 %, en 2026 alcanzaría hasta un 2,7 % y en 2027 un 2,9 %.

Más allá de la estabilidad: acelerar las reformas

Sin embargo, en el panorama general de la región, “la ‘última milla’ está demostrando ser más larga y difícil de lo esperado”, indicó el texto.

La recién nombrada vicepresidenta del BM para la región, Susana Cordeiro Guerra, precisó que si bien los gobiernos de la región “han guiado sus economías a través de repetidas crisis, preservando al mismo tiempo la estabilidad”, deben ahora “acelerar las reformas”.

“El entorno externo sigue siendo complejo, con una caída de la demanda mundial y de los precios de las materias primas que, se proyecta, disminuirán alrededor del 10 % en 2025 y otro 5 % en 2026, lo que perjudicará a sectores clave”, añade el informe.

El BM apoya el crecimiento de las empresas “transformadoras”, que sean más ambiciosas que las microempresas familiares que llegan a representar en algunos casos el 70 % de la economía nacional.