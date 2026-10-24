El Banrep sorprendió en septiembre con un alza de tasas: ¿qué hará en octubre?

Esto fue una sorpresa para el mercado, que apostaba por una nueva pausa en las alzas del indicador, que este año ha experimentado cuatro subidas y dos momentos de estabilidad. Desde diciembre de 2025, las tasas han sido incrementadas en 300 puntos…

El próximo 30 de octubre, la junta directiva del Banco de la República tomará una nueva decisión sobre el rumbo de las tasas de interés. En su más reciente reunión, realizada el 30 de septiembre, el Emisor aumentó la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta el 12,25 %.

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Esto fue una sorpresa para el mercado, que apostaba por una nueva pausa en las alzas del indicador, que este año ha experimentado cuatro subidas y dos momentos de estabilidad. Desde diciembre de 2025, las tasas han sido incrementadas en 300 puntos básicos, un ritmo elevado en el ajuste de política monetaria que está efectuando el Banco de la República.

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Lo que no resulta sorprendente fue la división de la votación, con cuatro directores votando a favor de esta opción (un aumento de 25 puntos básicos), dos por mantenerla inalterada y uno por incrementarla en 50 puntos básicos. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, reveló en la rueda de prensa posterior a la reunión de septiembre que el Gobierno estuvo con el grupo mayoritario. Con la última decisión de la junta, la tasa se ubica en el punto más alto desde marzo de 2024.

La principal razón es el aumento en la inflación: en septiembre se ubicó en 6,29 % anual. El dato duplica la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Las principales presiones, destacó la junta, vinieron de alimentos y regulados. Ambos grupos podrían seguir subiendo por el fenómeno de El Niño. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de este año también han aumentado: en la encuesta de septiembre se situaron en 6,8 %, aunque la expectativa a dos años bajó al 4 %.

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En su momento, el ministro Gómez explicó que la persistencia del fenómeno inflacionario preocupa al Gobierno, porque es un “impuesto que castiga particularmente a las personas más pobres”.

El punto de cuidado en esta ecuación parece ser el impacto que el Niño puede tener sobre el conjunto de la economía, con especial énfasis en la inflación. Para este punto, según datos divulgados por la Presidencia, hay una probabilidad de 75 % de que este sea el fenómeno climático de su tipo más severo en la historia del país.

Cómo se ve la inflación en Colombia

En septiembre, los precios al consumidor acumularon un alza de 6,29 % en los últimos doce meses, por encima del 6,24 % registrado en agosto, según el DANE. Aunque se registró un alza, fue menor de la esperada.

De los 12 grupos de gasto que mide el DANE, solo dos subieron más que la inflación mensual (0,37 %): educación (1,43 %) y alimentos (0,78 %). Ocho subieron menos y dos bajaron: recreación y cultura (-0,21 %) e información y comunicación (-0,02 %).

De agosto a septiembre de 2026 (la llamada inflación mensual), el indicador subió 0,37 %, frente al 0,39 % registrado un mes antes. En lo corrido del año, entre enero y septiembre, el aumento en la carestía llega a 5,74 %.

Lo que cambió frente a agosto es la comida. Ese mes, los alimentos subían 6,10 % frente al mismo mes de 2025, por debajo de la inflación general; en septiembre pasaron a 6,74 %.

El impacto de El Niño en la economía

Colombia genera normalmente más del 60 % de su electricidad con agua. Hidroeléctricas que dependen de que llueva lo suficiente para mantener los embalses llenos. El Niño trae menos lluvia. Y menos lluvia significa que las hidroeléctricas generan menos.

Cuando eso pasa, el sistema tiene que recurrir al plan B: las plantas térmicas, que queman gas y carbón para producir electricidad. El problema es que generar con combustibles cuesta más que generar con agua.

El sistema eléctrico colombiano lleva 34 años sin apagarse. Pero hoy enfrenta una combinación de factores que lo pone a prueba: embalses bajo presión, plantas térmicas con problemas financieros por deudas no pagadas y una demanda que sigue creciendo al 6 % anual mientras la oferta no avanza al mismo ritmo, con datos de XM, administrador del sistema interconectado.

Esa mayor generación térmica presiona la factura, un producto que es reconocido como fuente de presión en la inflación, justamente.

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La ecuación del Niño también involucra la producción de alimentos. El agro colombiano depende del agua de lluvia. El 72 % de la agricultura en el país no tiene riego: lo que cae del cielo es lo que alimenta los cultivos.

Cuando El Niño reduce las lluvias y sube las temperaturas, esa dependencia se vuelve vulnerabilidad. Los cultivos más expuestos son el arroz, el banano, el plátano y la palma, con datos de la Sociedad de Agricultores de Colombia y académicos. También la ganadería: sin lluvias no hay pasto, sin pasto el ganado se alimenta mal, y sin ganado bien alimentado bajan la producción de leche y la disponibilidad de carne.

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¿Qué viene para las tasas de interés?

De acuerdo con las minutas de la última reunión del Banco se puede ver que a quienes votaron en el bloque mayoritario les preocupa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) duplica la meta que tiene la entidad para este indicador (fijada en 3 %).

El panorama se ve un poco más difícil cuando se mira la inflación básica, que deja por fuera alimentos y regulados, y que, superando el 6 %, se encuentra en su punto más alto desde junio de 2024.

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En las minutas se advierte que El Niño y el encarecimiento del petróleo y de los insumos agrícolas por el conflicto en Medio Oriente podrían presionar más los precios en el corto plazo.

Al Banco le quedan aún dos reuniones para tomar decisiones sobre sus tasas de interés: octubre y diciembre.

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De acuerdo con la mayoría de los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, las tasas cerrarán el año en 12,5 %. Esto implica que habría al menos un aumento más de 25 puntos básicos en el indicador, que se aplicaría en octubre, según las expectativas consignadas en ese sondeo. La última vez que las tasas estuvieron más altas que ese punto fue en enero de 2024.

Para diciembre, los analistas ven una pausa en las tasas, con lo que el año cerraría en 12,5 %.

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En términos de inflación, los analistas proyectan un cierre cercano al 6,9 % (6,87 %, para ser exactos).

Con la inflación al doble de la meta, la comida acelerando y un Niño que apenas empieza, la decisión del 30 de octubre ya no se limita a si el Banco sube 25 puntos básicos. También pone a prueba cuánto aguanta una junta dividida si el clima sigue encareciendo los precios.

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