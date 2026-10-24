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El Banrep sorprendió en septiembre con un alza de tasas: ¿qué hará en octubre?

La inflación ya duplica la meta, con 6,29 % anual en septiembre, y los alimentos aceleraron de 6,10 % a 6,74 % en un solo mes. Con El Niño apenas en camino, la pregunta es si una nueva alza alcanza para contener los precios o si el clima los empujará de todos modos.

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Redacción Economía
Imágenes de billetes de pesos colombianos.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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El próximo 30 de octubre, la junta directiva del Banco de la República tomará una nueva decisión sobre el rumbo de las tasas de interés. En su más reciente reunión, realizada el 30 de septiembre, el Emisor aumentó la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta el 12,25 %.

Esto fue una sorpresa para el mercado, que apostaba por una nueva pausa en las alzas del indicador, que este año ha experimentado cuatro subidas y dos momentos de estabilidad. Desde diciembre de 2025, las tasas han sido incrementadas en 300 puntos…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • simovid(61540)Hace 1 hora
    Así es hacer lo que diga Uribe Alibaba y los cuarenta…que tristeza…tienen presupuesto aprobado y no saben de donde saldrá la plata…la patria del bufón y los improvisadores… empiecen a presidir no a creerse gobernador pues quien gobierna son las normas y leyes existentes.. gracias
  • usucapion1000(15667)Hace 18 horas
    Lo que viene haciendo hace rato: hundir la macroeconomía del país para favorecer a los bancos. ¿O nos seguimos diciendo mentiras?
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