Según un comunicado de la institución, con sede en Fráncfort, la tasa de depósito, que sirve de referencia para la economía, se mantuvo en 2,5 %. El banco dejó sin cambios todos sus tipos de interés.

El Banco Central Europeo (BCE) no movió sus tasas de interés este jueves, 29 de octubre. Era la decisión que se esperaba. Lo que le quitó el protagonismo fue el otro anuncio de la jornada: Christine Lagarde, su presidenta, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que termine oficialmente su mandato.

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El BCE mantuvo sus tasas, pero el anuncio de la salida de Lagarde se llevó la atención

El Consejo de Gobierno sí dejó una advertencia en el texto. Señaló que “los precios de la energía siguieron aumentando”, en medio del conflicto en Medio Oriente, y que eso plantea riesgos tanto para la inflación como para el crecimiento económico.

Por qué se va Lagarde

Lagarde comunicó su decisión al Consejo de Gobernadores del BCE y a António Costa, presidente del Consejo Europeo. Este último es el órgano que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la Unión Europea y, de acuerdo con los tratados comunitarios, el encargado de nombrar a su sucesor.

La propia Lagarde explicó que se va antes de lo previsto para “tener libertad de palabra, libertad de expresión y libertad para involucrarme en temas que no corresponden a la política monetaria”, a pocos meses de las elecciones presidenciales en Francia. Agregó que cree que su voz y sus acciones “pueden ser útiles para defender principios que aprecio”. Y fue directa sobre lo que le impide hacerlo hoy: “Siento que debo decir estas cosas y no puedo hacerlo desde mi cargo actual”, afirmó, en declaraciones recogidas por AFP. Su mandato le exige mantener la neutralidad.

Con la salida programada para febrero, el presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, podrá participar en la designación de su sustituto antes de las elecciones de abril de 2027, en las que los sondeos sitúan actualmente a la ultraderechista Marine Le Pen como favorita.

Costa agradeció en X el sentido del deber y de las responsabilidades de la dirigente francesa y dijo que el proceso de sucesión arrancará sin demora, con miras a una decisión oportuna del Consejo Europeo. Entre los nombres que suenan para relevarla están el del exdirector del Banco Central de los Países Bajos, Klaas Knot, y el del español Pablo Hernández de Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales.

Lagarde, exministra de Finanzas de Francia, asumió la dirección del BCE en noviembre de 2019, tras dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el banco le tocó atravesar crisis grandes, desde la pandemia de covid-19 hasta el alza de los precios de la energía provocada por la guerra en Ucrania.

Falta saber qué Lagarde hará ahora. A sus 70 años, descartó a finales de septiembre ser candidata a la Presidencia en Francia, pero su nombre figura entre las personalidades que podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.

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