Ese rendimiento es lo que paga el gobierno estadounidense a quienes le prestan dinero. Que suba es señal de que los inversores exigen mejores tasas para prestarle al Tesoro. Hacia las 20H10 GMT (3:10 p.m. en Colombia)…

Wall Street cerró a la baja este martes, presionada por el aumento del costo de la deuda de Estados Unidos. El Dow Jones retrocedió 0,25 %, el Nasdaq bajó 0,09 % y el índice ampliado S&P 500 perdió 0,16 %, en una jornada en la que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años llegó a 5,62 %, su nivel más alto en 24 años.

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El costo de la deuda de Estados Unidos sube a máximos desde 2002

Ese rendimiento es lo que paga el gobierno estadounidense a quienes le prestan dinero. Que suba es señal de que los inversores exigen mejores tasas para prestarle al Tesoro. Hacia las 20H10 GMT (3:10 p.m. en Colombia) retrocedió apenas, a 5,58 %. Los bonos a 10 años, por su parte, pagaban 5,25 %, su nivel más alto desde 2007.

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¿Por qué sube el costo de la deuda de Estados Unidos?

Ante los temores de inflación, alimentados especialmente por la guerra en Oriente Medio, los inversores piden una mejor remuneración para preservar sus márgenes.

“Aunque hoy (martes) los precios de la energía retrocedieron ligeramente, no es el caso de los rendimientos de los bonos (…) que siguen siendo una limitante importante” para el mercado bursátil, dijo Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, en declaraciones a AFP.

“Esto claramente suscita inquietud, no solo por el nivel que han alcanzado los tipos de interés, sino también por la velocidad a la que han subido en las últimas semanas”, subrayó Hogan.

Los resultados de Wall Street este martes

El mercado recibió además el índice de confianza de los consumidores del Conference Board, que cayó en septiembre a un mínimo en 12 años, reflejo de la preocupación por el costo de vida.

Las acciones tuvieron, no obstante, un “pequeño impulso tras las declaraciones de John Williams, presidente de la Fed de Nueva York”, señalaron los analistas de Briefing.com.

Williams indicó que no hay urgencia por volver a subir las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal tras el ajuste de septiembre. “Dada la decisión de política (monetaria) que tomamos en nuestra reunión de septiembre, no hay una necesidad urgente de actuar y disponemos de tiempo para recopilar más información”, afirmó.

¿Habrá otra subida de tasas de la Fed?

La Reserva Federal (Fed, el banco central de Estados Unidos) puede esperar para volver a subir sus tasas de interés y combatir la inflación, aunque un nuevo aumento podría imponerse “a finales de año”. Así lo estimó este martes John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en un discurso ante la Universidad de Buffalo.

A comienzos de septiembre, la Fed subió sus tasas de referencia, las que orientan los costos de endeudamiento, y las situó entre 3,75 % y 4 %. Tasas más altas encarecen el crédito, lo que presiona el gasto a la baja y libera presiones sobre los precios.

“Dada la decisión de política que tomamos en nuestra reunión de septiembre, no hay una necesidad urgente de actuar y disponemos de tiempo para recopilar más información”, afirmó Williams.

“Un nuevo aumento de los tipos de interés de referencia podría ser apropiado a finales de año para devolver la inflación hacia el objetivo (del 2% anual) en un plazo más razonable”, añadió.

Hasta ahora, la mayoría del mercado esperaba que la Fed siguiera endureciendo las condiciones del crédito en su próxima reunión, a finales de octubre, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch. La última reunión de política monetaria de 2026 será seis semanas después, a comienzos de diciembre.

Este martes, en otra intervención, el gobernador de la Fed Michael Barr dijo: “Lo que está claro hoy es que la inflación es demasiado elevada”. Y prosiguió: “Necesitamos recalibrar nuestra política (…). Es probable que sean necesarios nuevos ajustes de política (monetaria) para hacer que la inflación vuelva al objetivo en un plazo razonable”.

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La Fed privilegia el índice PCE, que mide la variación de los precios de bienes y servicios en Estados Unidos y que registró un aumento de 3,7 % en 12 meses a julio, muy por encima del objetivo. Las cifras de agosto se publicarán este miércoles 30 de septiembre.

Bolsas europeas cierran mayoritariamente a la baja

Las principales bolsas europeas terminaron mayoritariamente a la baja este martes, siguiendo la evolución de los precios del crudo y de los tipos de interés de la deuda de los Estados.

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La Bolsa de París cerró con una bajada de 0,53%, y Madrid y Londres, en -0,45%. Fráncfort, en cambio, terminó la sesión con un alza mínima (+0,10%) y Milán, en equilibrio (0,09%).

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