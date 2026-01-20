El dilema de Trump para elegir el siguiente presidente de la Reserva Federal

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - SETH WENIG / POOL

La búsqueda del presidente Donald Trump de un nuevo presidente de la Reserva Federal se está convirtiendo en una cacería de un esquivo candidato “unicornio”, al tiempo que la reacción a sus ataques contra el banco central complica la decisión.

Trump intenta marcar varias casillas en el reemplazo del actual presidente del banco central, Jerome Powell: quiere a un leal que impulse profundos recortes de la tasa de interés, que tenga credibilidad tanto en Wall Street como entre su base MAGA, y que tenga opciones de confirmación en el Senado, todo con el factor telegénico y de reparto central que busca Trump.

Este delicado equilibrio se ha vuelto más complejo por una investigación del Departamento de Justicia sobre Powell que llevó a un senador republicano clave a bloquear todas las nominaciones de Trump a la Fed, creando tensiones que las amenazas de Trump sobre Groenlandia podrían intensificar aún más. Y se impone una verdad incómoda: ninguno de los principales candidatos podría cumplir plenamente todos los requisitos.

“No será fácil encontrar a alguien que agrade tanto al presidente Trump como a los mercados de bonos, a menos que reconsidere de fondo lo que está buscando”, dijo Tobin Marcus, jefe de política de Estados Unidos en Wolfe Research.

La lista corta de Trump incluye al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; al ejecutivo de BlackRock Rick Rieder; al actual gobernador de la Fed Christopher Waller; y al exgobernador Kevin Warsh. Trump está algo frustrado con sus opciones, según personas familiarizadas con el tema.

El presidente se ha quejado en privado y en público de la asesoría que recibió la última vez, en 2017, cuando el entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, lo alentó a elegir a Powell.

Un representante de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hassett era visto ampliamente como el favorito para el cargo hasta la semana pasada, cuando Trump dijo que podría preferir mantenerlo en la Casa Blanca. La candidatura de Rieder, por su parte, gana impulso tardío, en parte porque podría ser más fácil de confirmar en el Senado, aunque las desinversiones necesarias para asumir el cargo podrían complicarlo.

Pero los cuatro tienen posibles talones de Aquiles. El puesto de Rieder en BlackRock lo expone a críticas MAGA contra banqueros “globalistas”, mientras que el rol de Hassett en la Casa Blanca ha alimentado preocupaciones sobre la independencia del banco central bajo su eventual liderazgo. La reputación de Waller como interno de la Fed plantea dudas sobre su apetito por la reforma que busca Trump, y Warsh no tiene un historial expansivo en política monetaria, ni es una figura MAGA reconocible.

El proceso de búsqueda

El secretario del Tesoro, Scott Bessent —quien ha encabezado el proceso de búsqueda—, ha sido cuidadoso de no inclinar públicamente la balanza.

Trump ha sido “muy deliberado” al hacer “exactamente las preguntas que creo que usted y yo y los mercados querrían que se hicieran”, dijo Bessent a Larry Kudlow el viernes en Fox Business Network.

“¿Quién va a tener una mente abierta, al estilo Greenspan, ante la posibilidad de que estemos entrando en un auge de productividad como en los 90, y no simplemente frenar todo porque se alarman por un número alto del producto interno bruto?”

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Otro factor X es el propio Powell. El presidente de la Fed aún no ha dicho si se irá en mayo, cuando expira su mandato de liderazgo —como es habitual—, o si permanecerá para cumplir parte o la totalidad de su mandato restante en la Junta de Gobernadores, que se extiende hasta 2028.

Powell aprovechó la citación del Departamento de Justicia para emitir a principios de este mes una declaración pública extraordinaria, calificándola de “pretexto” en el intento de Trump por bajar las tasas. Thom Tillis, el republicano de Carolina del Norte, que integra el influyente Comité Bancario del Senado, dijo que no votará para avanzar ninguna nominación de Trump al banco central hasta que el asunto se resuelva.

Los inversionistas han tomado el tumulto con calma, apostando a que la administración no llegará a imputar a Powell por el testimonio que dio en 2025 ante el Congreso sobre un proyecto de renovación de un edificio de la Fed. Jeanine Pirro, la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia que emitió las citaciones dijo —en una señal de posible desescalada— que solo buscaba documentación del banco central.

Pero el turbulento fin de semana del presidente, en el que anunció una batería de nuevos aranceles a aliados europeos cercanos por su resistencia a su plan de adquirir Groenlandia de un aliado de la OTAN, recuerda que Trump suele avanzar con medidas y amenazas que antes habrían parecido inverosímiles.

El momento del anuncio de Trump sobre su elección para presidir la Fed sigue siendo incierto. El presidente dijo a periodistas el lunes por la noche en Florida que sabe a quién quiere y que lo “anunciará en algún momento”, mientras que Bessent dijo a periodistas en Davos el martes que la decisión llegaría “tal vez la próxima semana”. Trump tiene previsto partir hacia la reunión en Suiza el martes por la noche.

