El Gobierno emitió COP 3 billones más en TES: esto es lo que preocupa al mercado

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Cuando el Gobierno necesita recursos para financiar su gasto, una de las herramientas más comunes es emitir deuda interna: le vende bonos al mercado a cambio de financiación y se compromete a devolverlos con intereses en una fecha futura. En Colombia, esos bonos se llaman Títulos de Tesorería, o TES, y el Ministerio de Hacienda los subasta semanalmente.

El miércoles, Hacienda realizó la subasta número 12 del año. Ofreció COP 1,5 billones en títulos con vencimientos a 4, 9, 14 y 32 años, pero los inversionistas pusieron COP 6,2 billones sobre la mesa, 4,1 veces el monto inicial.

La demanda fue tan alta que Hacienda activó una cláusula que le permite adjudicar hasta un 50 % más de lo que había ofrecido originalmente. Eso significa que el Gobierno aprovechó el apetito del mercado para endeudarse más de lo planeado: en lugar de los COP 1,5 billones iniciales, terminó emitiendo COP 3 billones.

Las tasas de corte, es decir, el interés que el Estado pagará por esa deuda, quedaron así:

12,120 % para los TES con vencimiento en 2030

11,885 % para los de 2035

11,850 % para los de 2040

12,050 % para los de 2058.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, estas tasas bajaron entre 24 y 36 puntos básicos frente a la subasta anterior.

El cupo de TES se está agotando, dicen expertos

Colombia ha emitido TES en 2026 a un ritmo sin antecedentes: mientras lo habitual ronda COP 8 billones al mes, en mayo el Gobierno colocó COP 15,1 billones y proyectaba COP 15,8 billones en junio, según un reciente informe de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, publicado a finales de junio.

Ese ritmo tiene un límite. Del cupo total de COP 85,3 billones autorizado para todo 2026, Hacienda ya había usado el 78 % a junio. Según los cálculos de dicho banco, solo quedan unos COP 19 billones disponibles para el segundo semestre. “Si la velocidad de colocación de deuda se mantiene, a mediados de agosto se completaría el total del cupo”, advierte el Banco de Bogotá.

En contexto: La emisión de TES se disparó en 2026: así va la deuda interna de Colombia

El problema es que las necesidades de financiación del Gobierno superan ese margen. Banco de Bogotá calcula que Colombia necesita poco más de COP 30 billones adicionales en lo que queda del año, el doble de lo que queda disponible en TES. La advertencia de la entidad es que el nuevo Gobierno, que se posesionará el 7 de agosto, llegará con el cupo de TES prácticamente agotado y tendrá que buscar otras formas de financiarse.

¿Cómo va la deuda interna de Colombia?

Como decíamos líneas arriba, los TES son el principal instrumento de deuda interna del país. Cada vez que el Gobierno emite uno, ese monto se suma a lo que el Estado le debe al mercado local. Por eso el agotamiento del cupo está directamente relacionado con el nivel de endeudamiento del país.

Según el más reciente seguimiento fiscal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la deuda bruta del Gobierno Nacional Central cerró abril en 62,9 % del PIB, de la cual 46,1 % correspondió a deuda interna.

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El panorama general no es el más optimista, pues el CARF proyecta que la deuda neta llegará a 61% del PIB en 2026, la cifra más alta registrada en la historia del país, en un escenario que la entidad califica de “claramente insostenible”.te

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