La emisión de TES se disparó en 2026: así va la deuda interna de Colombia

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Los estados tienen una forma típica de conseguir plata cuando los presupuestos no alcanzan: pedirle prestado al mercado de capitales. Lo hacen vendiendo bonos de deuda, y en Colombia los más conocidos son los TES (Títulos de Tesorería), que compran bancos, fondos de pensiones y aseguradoras, entre otros, a cambio de una tasa de interés pactada.

En 2026, el Gobierno colombiano los ha usado a un ritmo sin antecedentes, según analistas. El cupo de emisión de estos títulos (que explican buena parte de la deuda interna del país) está cerca de agotarse, y las tasas a las que se han vendido son altas.

¿Qué está pasando con los TES?

Básicamente, la emisión de TES funciona así: el Gobierno anuncia cuánto dinero necesita y a qué plazos quiere pagarlo. Los inversionistas hacen sus ofertas indicando a qué tasa están dispuestos a prestar; luego, el Ministerio de Hacienda acepta las que más le convienen y se compromete a devolver el dinero en la fecha de vencimiento con los intereses pactados.

Los TES pueden tener vencimientos de corto, mediano o largo plazo. Sus tasas varían según el plazo y la percepción que tenga el mercado sobre la salud de las finanzas públicas del país: entre más riesgo perciban los inversionistas, más caro le cobran al Estado por prestarle.

Por ejemplo, el pasado 24 de junio, Hacienda colocó COP 900.000 millones en TES de corto plazo (llamados TCO) con vencimiento en junio de 2027 y una tasa de corte de 12,999 %. Una tasa considerada alta y que está por encima de la tasa de referencia del Banco de la República, que desde abril se ubica en 11,25 %.

Algo similar ocurrió en mayo, cuando el Gobierno realizó la subasta semanal de TES más grande de la que se tenga registro: COP 6 billones en bonos con vencimientos de hasta 2058. Los inversionistas pusieron COP 12,3 billones sobre la mesa, el doble de lo adjudicado, pero el precio fue alto: tasas de entre 13,94 % y 14,79 %.

Jackeline Piraján, economista jefe de Banco Davibank, señaló a Bloomberg en su momento que la operación demostró que Colombia “sigue disfrutando de un acceso fluido a la financiación”, aunque reconoció que “el interés de los inversores (en esta operación) fue tremendo”.

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La emisión de TES se aceleró en 2026

Y es que, desde mayo de este año, el Ministerio de Hacienda emprendió una estrategia agresiva de financiación. Mediante subastas y operaciones con entidades públicas, obtuvo recursos por COP 15,1 billones en mayo y proyecta COP 15,8 billones en junio.

Para tener un punto de comparación: lo habitual ronda COP 8 billones al mes en emisión de TES, según un reciente informe de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá publicado esta semana.

“La rápida consecución de recursos lo ha logrado a través de la implementación de mega subastas que le han permitido realizar emisiones de TES elevadas frente al estándar histórico”, señala el informe.

Gracias a ello, la caja en pesos de la Nación llegó a COP 23,7 billones al 19 de junio, COP 13,8 billones más que un año atrás. Pero este ritmo de emisión de TES tiene un costo.

A junio, Hacienda ya habría usado el 78 % del cupo de emisión de TES autorizado para todo 2026. Del cupo total de COP 85,3 billones, solo quedan COP 19 billones disponibles para emitir en el segundo semestre, según el informe del Banco de Bogotá.

“Si la velocidad de colocación de deuda se mantiene, a mediados de agosto se completaría el total del cupo”, advierte el Banco de Bogotá.

¿Cómo va la deuda interna de Colombia?

Como decíamos líneas arriba, los TES son el principal instrumento de deuda interna del país. Cada vez que el Gobierno emite uno, ese monto se suma a lo que el Estado le debe al mercado local. Por eso el agotamiento del cupo está directamente relacionado con el nivel de endeudamiento del país.

Según el más reciente seguimiento fiscal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la deuda bruta del Gobierno Nacional Central cerró abril en 62,9 % del PIB, de la cual 46,1 % correspondió a deuda interna.

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El panorama general no es el más optimista, pues el CARF proyecta que la deuda neta llegará a 61% del PIB en 2026, la cifra más alta registrada en la historia del país, en un escenario que la entidad califica de “claramente insostenible”.

¿Qué opciones tiene el nuevo Gobierno?

El problema es que el Gobierno necesita más plata de la que le queda disponible en TES. El Banco de Bogotá ya había alertado, en un informe previo, que Colombia tiene necesidades adicionales de financiación de poco más de COP 30 billones en 2026. Con solo COP 19 billones disponibles en el cupo de TES para el segundo semestre, el Gobierno entrante, que se posesiona el 7 de agosto, tendrá que buscar otras formas de financiarse.

El Banco de Bogotá propone cuatro alternativas. La primera es, simplemente, ampliar el cupo de TES. Según el informe, esto podría hacerse bajo la justificación de prefinanciar la vigencia de 2027, “tal y como se ha hecho en el pasado”, como se lee en el informe.

La segunda es hacer mayor uso de los TES a corto plazo (TCO). Teniendo en cuenta que Hacienda ha cancelado más TCO de los que ha emitido en lo corrido de 2026, el espacio de emisión supera los COP 30 billones, según cálculos del Banco de Bogotá.

La tercera son los canjes de TCO por TES, un mecanismo que le permite a Hacienda conseguir recursos aumentando la oferta de TES sin utilizar su cupo de endeudamiento. Desde 2025 se han obtenido COP 28 billones a través de este mecanismo, indica el Banco de Bogotá.

Y la cuarta es retomar el endeudamiento externo. Según el Banco de Bogotá, el actual Gobierno liberó cupo de deuda externa por USD 1.857 millones, ya que entre 2025 y 2026 realizó la recompra y extinción de deuda externa por USD 17.702 millones y, en contraposición, emitió USD 15.845 millones, en el marco de su estrategia de “pesificación” de la deuda. Ese espacio liberado permitiría emitir bonos globales o gestionar créditos con multilaterales.

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