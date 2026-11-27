Las agencias alimentarias de la ONU advirtieron este viernes que el hambre se agravará en los próximos seis meses en 16 zonas del mundo, la mayoría en África. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la inseguridad alimentaria aguda la provocan principalmente los conflictos armados y la violencia, aunque fenómenos climáticos extremos como El Niño también influyen.

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Las agencias detectaron esos "focos de hambre" entre diciembre y mayo de 2027. Los más preocupantes son Sudán, Sudán del Sur, Somalia, el norte de Nigeria y Yemen. El reporte señala que sigue existiendo un riesgo "plausible" de hambre en partes de Sudán, incluido Darfur Norte, en Sudán del Sur y en Somalia.

La alerta llega en medio de un repunte de los "eventos políticos violentos": se registró 15 % más que en el mismo periodo del año pasado. Eso derivó en "niveles alarmantes de desplazamientos", principalmente en Sudán del Sur y Yemen.

A eso se suma la caída de la ayuda. En los cinco países con mayor riesgo, la asistencia humanitaria se redujo casi dos tercios entre 2022 y 2025: pasó de 5.100 millones de dólares a 2.000 millones. Según la FAO y el PMA, los recursos humanitarios cada vez menores "han reducido la capacidad de apuntalar los avances". Y aunque la ayuda ayudó a evitar hambrunas en el pasado, esos avances "fueron frágiles y de corta duración".

En la categoría de zonas "muy preocupantes" también aparecen Afganistán, la República Democrática del Congo (que además enfrenta una epidemia de ébola), los territorios palestinos y Haití, donde la violencia de pandillas obligó a 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares. La lista incluye además a Malí, Birmania y Madagascar. Entre las nuevas incorporaciones están Chad, Uganda, el sur de África y el Corredor Seco Centroamericano, una franja de bosque tropical seco que va de Guatemala a Costa Rica.

El efecto de El Niño

El Niño es un fenómeno de calentamiento del océano que altera el clima en el mundo y puede traer sequías devastadoras o tormentas intensas. Según el estudio, cerca de 49 millones de personas más podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda a finales de 2027 por este episodio, que ha sido particularmente intenso este año y durará hasta la próxima primavera boreal.

Los déficits de lluvia y las altas temperaturas ya provocaron pérdidas de cultivos en el Corredor Seco Centroamericano y en África oriental, y ponen en peligro la próxima temporada agrícola en África austral. En Gaza, las lluvias de invierno y las inundaciones localizadas podrían empeorar las condiciones de las personas desplazadas.

El documento plantea que medidas de anticipación, como semillas adaptadas, mejor protección del ganado y de las fuentes de agua, y una asistencia oportuna, pueden marcar la diferencia. Pero el plan de la FAO y el PMA tiene un déficit de financiación de USD 125 millones.

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