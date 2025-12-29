China quiere darle un nuevo impulso al yuan digital

China busca impulsar el uso del yuan digital ofreciendo intereses sobre los saldos de los usuarios. Imagen de referencia. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

China anunció que pondrá en marcha un nuevo plan para impulsar el uso de su yuan digital, una versión electrónica de su moneda oficial que busca facilitar los pagos y ampliar su adopción entre consumidores y bancos. El plan de acción entrará en vigor el 1 de enero, según informó el banco central de ese país.

“El futuro yuan digital será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero”, señaló Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China, en declaraciones publicadas por Financial News, un medio del banco central.

El anuncio se da en un contexto en el que las autoridades monetarias de distintos países han explorado formas de digitalizar sus monedas, impulsadas por el auge de los pagos en línea y el creciente interés por criptomonedas como el bitcóin.

Qué es el yuan digital

La moneda digital es desarrollada por el Banco Popular de China, que trabaja en este proyecto desde 2014 y ya ha probado su funcionamiento en distintos programas piloto.

Si bien en el país asiático los pagos digitales por internet y teléfono móvil ya están ampliamente extendidos, el yuan digital permitiría que el banco central tenga un papel más directo en la gestión de los pagos.

Según explicó el vicegobernador del Banco Popular de China, el plan de acción contempla el lanzamiento de un sistema de “nueva generación” para el yuan digital, que incluirá un marco de medición, un sistema de manejo, un mecanismo operativo y un ecosistema propio, con miras a fortalecer la gestión y el funcionamiento de esta moneda electrónica.

Como parte del plan, los bancos pagarán intereses sobre los saldos en yuanes digitales de los clientes, una medida pensada para incentivar un mayor uso de esta forma de pago. Además, se propone la creación de un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái.

