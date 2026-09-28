La diferencia de precio entre ambos crudos responde a la mayor exposición del Brent a los riesgos logísticos…

En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes ganó un 0,21 %, hasta 92,60 dólares.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió un 0,92 %, hasta 105,28 dólares.

Una fuerte subida, seguida de una caída y finalmente de un cierre en nivel alza: los precios del petróleo oscilaron el lunes al compás de los anuncios sobre posibles conversaciones entre Washington y Teherán.

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El petróleo se mantiene al alza por la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio

La diferencia de precio entre ambos crudos responde a la mayor exposición del Brent a los riesgos logísticos internacionales, mientras que el WTI se orienta principalmente al mercado estadounidense.

David Morrison, analista de Trade Nation, dijo que los operadores se mantienen "en alerta".

Al comienzo de la sesión, los mercados reaccionaron con preocupación al rechazo del presidente estadounidense Donald Trump de un plan presentado por Irán para reabrir en un plazo de siete días el estrecho estratégico de Ormuz, donde el tráfico sigue prácticamente paralizado.

Sin embargo, Trump declaró el domingo al medio Axios que espera que las conversaciones con Teherán se reanuden en los próximos días.

Más tarde, la agencia estatal iraní Irna informó que la delegación de Irán en Nueva York, que regresará a Teherán el martes, no tenía prevista una nueva reunión con funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, el canciller iraní se reunirá con el mediador catarí, según anunció otro medio estatal.

"El cara a cara y la ausencia de un calendario fiable" para alcanzar un acuerdo impulsan los precios del crudo, según Tamas Varga, analista de PVM. Al mismo tiempo, la perspectiva de un diálogo tranquiliza al mercado.

Los precios se mantienen por debajo de sus máximos registrados a comienzos del conflicto en Oriente Medio.

Pero no se espera una bajada a corto plazo, advirtió Gregory Brew, de Eurasia Group.

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