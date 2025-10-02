Día internacional del café: así luce el buen momento del grano en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Alejandro Osses / @alejosses

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, por lo que vale la pena repasar la importancia de este grano en el país.

Y es que la relación de Colombia con el café es estrecha y tiene unos 100 años de historia. Tan es así que esta fue declarada como la bebida nacional desde abril de este año, mediante la Ley 358 de 2024.

Además, este grano le ha valido un reconocimiento internacional al país por la calidad de la producción. También ha sido una fuente destacada de divisas por cuenta de las exportaciones (ocupa el primer lugar en no minero-energético) y también ha llevado desarrollo a las zonas rurales del país.

“Hoy es el día para tomar ese café pendiente y unirnos a celebrar, a recordar que en cada taza hay esperanza, unión y orgullo. Hoy Colombia y el mundo unidos, saben a café”, destaca la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

La caficultura llega a este día, que también marca el comienzo de un nuevo año cafetero, en un muy buen momento de producción, ventas al exterior y precios.

De hecho, la FNC destaca que las exportaciones superan los 5.400 millones de dólares en los últimos doce meses, una cifra que nunca antes había sido registrada, de acuerdo con el gerente Germán Bahamón.

“El valor de la cosecha de los 610 municipios cafeteros, en los últimos doce meses, ha sido de COP 22 billones, siendo el sector no minero, de mayor aporte económico para el país”, resalta Bahamón.

La Federación celebra que los más de 120 países compradores de café de Colombia, destaquen que el sello de Café de Colombia siga siendo sinónimo de calidad, confianza y credibilidad.

Datos y curiosidades del café en Colombia

Los caficultores colombianos aportan más de 4.000 millones de árboles de café sembrados. Esto deja al país como el tercero de mayor producción de café del mundo.

Brasil y Vietnam son los principales productores, respectivamente. Sin embargo, en Colombia solo se produce una de las dos especies del grano: la arábica. Esta se destaca por ser de mayor calidad y complejidad en el sabor, en comparación con la robusta.

Estados Unidos es el mayor comprador, seguido de Alemania y Canadá:

La FNC es la única organización en el mundo que le garantiza al caficultor comprarle el café que produce, al precio diario publicado como valor mínimo.

Tanto el precio interno (que se le paga a los caficultores) como el internacional (que se cotiza en la bolsa) han marcado cifras históricas en 2025, en COP 3.000.000 por carga y USD 4 por libra, respectivamente.

El 88 % de los cafetales sean resistentes a la enfermedad de la roya, lo que les ahorra a los cafeteros cerca de COP 1,1 billones, que es lo que costaría controlar la enfermedad.

En las regiones, el sector ha gestionado recursos para obras de infraestructura por más de COP 34.500 millones para mejora de vías, entre otros.

