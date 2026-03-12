El precio del petróleo supera los 100 dólares por primera vez desde 2022: esta es la razón

El precio del crudo en los mercados internacionales se encuentra en un pico alto. Foto: Archivo

Los precios del petróleo se dispararon este jueves por encima de los 100 dólares y las bolsas ampliaron sus pérdidas después de que el nuevo líder supremo de Irán ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent saltó un 9,22 % hasta los 100,46 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, avanzó un 9,72 % hasta los 95,73 dólares.

El Brent acumula una subida de alrededor del 38 % desde la víspera del conflicto que comenzó hace 13 días, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán.

En este escenario, las bolsas europeas cerraron la sesión a la baja. Madrid retrocedió un 1,22 %, París y Milán perdieron un 0,71 %, Londres cedió un 0,47 % y Fráncfort un 0,21 %.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre un conflicto largo y prolongado no se vieron disipadas por las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que detener el “imperio del mal” de la república islámica era más importante que los precios del crudo.

Este mismo jueves, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que celebrará una sesión extraordinaria el 18 y el 19 de marzo para examinar las repercusiones de la guerra de Oriente Medio en el transporte naval, “en particular en el estrecho de Ormuz”.

“La sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo”, precisó la agencia de la ONU encargada de la seguridad del sector marítimo.

El miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, anunciaron su decisión de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.

Sin embargo, el anuncio no tuvo ningún impacto significativo en la trayectoria de precios del crudo.

“La liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería”, dijo el experto Stephen Innes.

“El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema”, asegura el analista.

Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz, aunque permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, afirmó que algunos países pidieron autorización para usar esta vía e Irán “cooperó con ellos”.

“Consideramos que los países que se unieron a la agresión no deberían beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz”, destacó Tajt Ravanchi, quien desmintió los informes de que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

