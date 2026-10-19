El Presupuesto entra en su último debate en el Congreso

De entrada, se espera que la sesión sea extensa en ambas corporaciones, aunque se espera que la iniciativa sea aprobada por las dos plenarias, pero con algunos cambios en cada una. Esto llevaría a que, en teoría, se tenga que conciliar el proyecto este martes para así cumplir con los…

La iniciativa debe quedar aprobada, a más tardar, para el 20 de octubre, de acuerdo con la ley.

Este lunes las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República tienen una sesión definitiva para la aprobación del Presupuesto General para 2027.

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De entrada, se espera que la sesión sea extensa en ambas corporaciones, aunque se espera que la iniciativa sea aprobada por las dos plenarias, pero con algunos cambios en cada una. Esto llevaría a que, en teoría, se tenga que conciliar el proyecto este martes para así cumplir con los tiempos de la ley.

Si algo pasa y el Presupuesto no logra recibir el visto bueno del Congreso, debe ser expedido por decreto por parte del Gobierno, con el mismo texto que fue presentado inicialmente ante el Legislativo.

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Aunque hay varios reclamos por la repartición de recursos para las regiones, la principal preocupación anual de los congresistas, se espera que la iniciativa salga adelante en las plenarias de ambas corporaciones.

El Presupuesto cuenta con un monto de COP 634,9 billones. La mayoría de estos recursos van para gastos de funcionamiento (COP 393,25 billones), seguido del pago de la deuda (COP 147,07 billones); la inversión recibe COP 94,63 billones.

El Pacto Histórico, como bancada de oposición al Gobierno, llegó a la plenaria del Senado con una petición: archivar el proyecto de Presupuesto 2027.

La senadora Carolina Corcho la defendió con el argumento de que el Gobierno le dio la razón a su bancada al bajar el pago de deuda en unos COP 8,3 billones, algo que, según ella, confirma que ese rubro estaba inflado.

Dijo que el proyecto tampoco cubre el subsidio de energía: según Corcho, la ministra de Minas reconoció que se necesitaban COP 6 billones, y la ponencia trae COP 3 billones, de los cuales uno es para gestión institucional. "Estamos 4 billones por debajo de las propias expectativas del Gobierno", afirmó.

Por su parte, el senador Wilson Arias le respondió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en el tema de la deuda. "La deuda de Colombia es modesta hoy", dijo, y la comparó con la de Japón (204 % del PIB), Singapur (171 %), Italia (138 %) y Estados Unidos (125 %), frente al 58 % que ubicó para Colombia.

Sobre los ingresos, Arias dijo que sí hay de dónde sacar plata sin más endeudamiento. Habló de COP 54 billones en exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales del sector privado solo por renta: COP 28 billones corresponden a personas naturales y COP 26 billones a personas jurídicas.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, hizo una breve presentación del proyecto, haciendo especial énfasis en las dificultades fiscales por las que atraviesa el país y que explican por qué “no podemos atender hoy muchas de las necesidades que están solicitando en el Presupuesto”.

De acuerdo con Gómez, el tamaño del Estado (95 establecimientos públicos) y un gasto que, argumenta, “no ha sido bien administrado” le resta unos COP 63 billones anuales a las cuentas nacionales.

El ministro también señaló que parte del problema fiscal del país, y que está íntimamente ligado al Presupuesto, tiene que ver con una “fatiga fiscal”: “Hay un exceso de impuestos, 18, lo que vuelve ineficiente a la DIAN para recaudarlos y controlarlos y la gente, cansada de pagar impuestos, busca mecanismos para no pagarlos”.

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“Este Presupuesto no es como los demás: es el momento de cambiar el rumbo o seguir en el mismo camino”, finalizó Gómez durante su intervención.

Después de verificar que sí había quorum para avanzar con la sesión, la Cámara decidió decretar un receso en la sesión hasta las 8:00 p.m.

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El senador Garcés, coordinador ponente (Centro Democrático), destacó algunas modificaciones que se le hicieron al proyecto desde su aprobación en las comisiones, especialmente la disminución en servicio a la deuda para pasar esos recursos hacia el rubro de inversión. En todo caso, este último renglón sigue siendo el más pequeño en la configuración de todo el proyecto.

También hizo énfasis sobre una apropiación de COP 3,9 billones para atención desastres y emergencias que, en esencia, se irían para la atención por el terremoto.

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El senador aclaró que “este no es un presupuesto que nos guste a todos”, pero defendió el “sinceramiento en las cuentas”.

Aunque hay quorum en la plenaria de la Cámara de Representantes, el debate no ha podido arrancar en forma por interrupciones de todo tipo, especialmente por presentación y votación de impedimentos.

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En el principio de la sesión, la bancada del Partido Liberal anunció que abandonaba la discusión.

Después de verificar el quorum y despachar los impedimentos, la sesión arrancó en la plenaria del Senado con una explicación por parte de uno de los senadores ponentes, Cristian Garcés (Centro Democrático), acerca de cómo está la composición del Presupuesto.

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Para este punto, nadie parece estar realmente contento con cómo se ven las cuentas para el próximo año, pero las explicaciones y perspectivas varían dependiendo de qué esquina del espectro político esté hablando.

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