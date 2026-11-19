Su director ejecutivo, Fatih Birol, escribió en la introducción del documento: “La crisis del estrecho de Ormuz ha generado la mayor amenaza para la seguridad energética de la historia, eclipsando ampliamente la magnitud de las crisis petroleras de la década de 1970”.

El conflicto en Oriente Medio dejará una “huella duradera” en el sector energético mundial y no permitirá volver a la situación anterior a la crisis. Es la advertencia que hizo este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe anual de referencia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El sector energético global no volverá a ser el de antes de la guerra en Oriente Medio: AIE

Birol también señaló que “no veo ninguna vía creíble para que el sector energético vuelva a la situación anterior”. Según el director, aunque el sector y la economía mundial han mostrado “una resiliencia considerable”, cuanto más dure la crisis, “más profundos serán sus efectos”.

Tres escenarios sobre el futuro de la energía

La guerra en Oriente Medio se desencadenó el 28 de febrero, con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y el estrecho de Ormuz está actualmente bloqueado. En su informe, la AIE presenta tres escenarios sobre el futuro del sector. Birol indicó que ninguno es un pronóstico.

El primero parte de las políticas actuales de los países y refleja una visión prudente del ritmo de la transición energética. El intermedio incorpora las medidas que los Estados ya han anunciado. El tercero contempla las acciones necesarias para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

A esos tres se suman dos casos adicionales. Uno es el “caso de respuesta adicional” (ARC), que estudia qué pasaría si los gobiernos adoptan nuevas medidas porque el conflicto en Oriente Medio se prolonga. El otro es un escenario de “bajo tránsito por Ormuz”, que analiza si el sistema energético mundial podría funcionar sin el paso por ese estrecho.

El petróleo llegaría a su máximo hacia 2030

En su escenario central, la AIE prevé que la demanda mundial de petróleo alcance un máximo “en torno a 2030”, antes de iniciar un “lento declive”. La de gas, en cambio, seguirá creciendo hasta aproximadamente 2035.

“Las energías renovables registran el mayor aumento de la demanda de todos los combustibles”, añade la agencia. En ese escenario, representarían la mitad de la producción eléctrica en 2035, frente al 33% actual, con la energía solar fotovoltaica a la cabeza.

Sobre el carbón, la AIE señala que su demanda “se ha beneficiado de un impulso a corto plazo ligado a la crisis, pero para 2030 disminuye en todos nuestros escenarios”.

La institución fue creada en 1974 para ayudar a los países ricos a hacer frente al choque petrolero. Desde la década de 2020 elabora escenarios que describen un declive de las energías fósiles y ha modelizado la trayectoria que debe seguirse para alcanzar la neutralidad de carbono, condición necesaria para frenar el calentamiento global.

Diversificar y electrificar, las nuevas prioridades

Sea cual sea el camino, mayores ingresos y una población en aumento impulsarán la demanda de servicios como movilidad, calefacción, refrigeración y capacidad de cómputo, según el informe. Entre sus hallazgos, la AIE destaca que, por primera vez en la historia, la energía necesaria para enfriar edificios supera a la que se usa para calentarlos.

Frente a la crisis, aunque cada país responde de forma distinta, la agencia identifica tres rumbos comunes: diversificar suministros, rutas comerciales, mezclas de combustibles y cadenas de suministro tecnológicas; darle más peso a los recursos energéticos propios; y acelerar la electrificación.

Los mayores beneficiados del giro hacia recursos domésticos serían las renovables, con la energía solar fotovoltaica a la cabeza, y la nuclear, que crecen con fuerza en todos los escenarios. También podrían ganar terreno la eficiencia energética y los biocombustibles, además de los combustibles fósiles propios en algunos países. Es el caso del carbón en Asia, donde muchos importadores de petróleo y gas tienen reservas internas y las preocupaciones de seguridad energética podrían llevar a los gobiernos a apoyarse en él por más tiempo.

La electricidad, por su parte, crece más rápido que la economía mundial desde 2019 y al doble de velocidad que la demanda total de energía, impulsada por motores eléctricos en la industria, electrodomésticos, aires acondicionados, vehículos eléctricos, bombas de calor y centros de datos. Hacia 2035, su participación en el consumo final de energía se acercaría al 30% en todos los escenarios exploratorios. En algunos países afectados por la crisis, además, las ventas de tecnologías eléctricas y de vehículos eléctricos se han disparado, según el informe.

Publicidad

Qué cambiaría en el comercio de petróleo y gas

Precisamente, ese afán de diversificar podría redibujar el comercio energético. De acuerdo con lo expuesto por la AIE, en un caso en el que los riesgos para el transporte por el estrecho de Ormuz se prolonguen de forma significativa, la inversión en nuevos oleoductos alternativos y en otras fuentes de suministro, junto con medidas de los importadores para desplazar demanda, podría reducir el petróleo que necesita pasar por el estrecho: de 20 millones de barriles diarios antes de la crisis a 8,5 millones en 2030 y a menos de 2 millones en 2035. Incluso en ese caso extremo, Oriente Medio seguiría siendo el mayor exportador de petróleo hacia los mercados internacionales.

El informe también explora qué pasaría si el conflicto se resuelve con claridad. La oferta mundial de petróleo y de gas natural podría repuntar con fuerza, sobre todo por una ola retrasada de gas natural licuado que llegaría al mercado. Eso podría configurar un mercado favorable a los compradores y presionar los precios a la baja, incluso mientras se reponen los inventarios. A la vez, los cambios estructurales de la demanda, en particular una electrificación más rápida, podrían alterar aún más el panorama de ambos combustibles.

Publicidad

Acceso a la energía

Entre otros efectos, la crisis amenaza con revertir avances en acceso a la energía, sobre todo en economías emergentes y en desarrollo. El acceso a electricidad y a cocción limpia se aceleró en 2025, pero los mayores precios de los combustibles y la escasez de suministro en 2026 podrían frenar nuevos logros.

En materia climática, el informe señala que la crisis probablemente acelerará la adopción de tecnologías bajas en emisiones. Aun así, persiste una brecha amplia entre las trayectorias basadas en políticas actuales o anunciadas, con aumentos de temperatura de entre 2,5 °C y 2,9 °C, y una ruta alineada con 1,5 °C.

Publicidad

Birol agregó que los países seguirán caminos distintos, según sus recursos, circunstancias y prioridades, pero que todos tienen interés en un sistema energético más seguro, asequible y sostenible, y en cooperar para lograrlo.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.