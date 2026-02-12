Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía

Escala disputa por puertos en Panamá: CK Hutchison advierte a Maersk

La firma de Hong Kong anunció acciones legales si la filial de Maersk asume la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional su contrato y ordenara una transición en la administración de las terminales cercanas al Canal.

Redacción Economía, con información de agencias
13 de febrero de 2026 - 12:40 a. m.
AME4395. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 12/02/2026.- Un Vehículo de carga transita frente a contenedores marítimos en el Puerto de Balboa este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). CK Hutchison advirtió de acciones legales contra una filial de Maersk si asume el control de dos puertos en torno al Canal de Panamá, luego de que el Supremo panameño anuló la concesión operada por el conglomerado chino y el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que el gigante danés asumirá su operación transitoriamente. EFE/ Bienvenido Velasco
AME4395. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 12/02/2026.- Un Vehículo de carga transita frente a contenedores marítimos en el Puerto de Balboa este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). CK Hutchison advirtió de acciones legales contra una filial de Maersk si asume el control de dos puertos en torno al Canal de Panamá, luego de que el Supremo panameño anuló la concesión operada por el conglomerado chino y el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que el gigante danés asumirá su operación transitoriamente. EFE/ Bienvenido Velasco
Foto: EFE - BIENVENIDO VELASCO
CK Hutchison Holdings Ltd. advirtió a AP Moller-Maersk A/S que iniciará acciones legales si la filial de terminales de la compañía danesa intenta asumir la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados cerca del estratégico canal de Panamá.

La advertencia se produjo luego de que las autoridades panameñas anularan el contrato otorgado a CK Hutchison para operar ambas terminales y determinaran que APM Terminals, filial de Maersk, las administre en una fase de transición.

“CK Hutchison ha notificado a Maersk que cualquier asunción por parte de APM Terminals de las operaciones de las dos terminales sin el acuerdo de CK Hutchison causará daños” al grupo y “dará lugar a acciones contra APMT”, señaló la compañía con sede en Hong Kong en un comunicado emitido el jueves.

La empresa también informó que notificó a Panamá sobre una disputa para salvaguardar sus derechos e intereses bajo un tratado de protección de inversiones e invitó a consultas para resolverla. La semana pasada indicó que busca “daños extensos” mediante arbitraje contra la decisión del país centroamericano.

Un portavoz de Maersk en Copenhague declinó comentar sobre la advertencia y remitió a una declaración previa del 30 de enero, en la que la compañía danesa afirmó que cumplirá todos los requisitos y procedimientos legales al iniciar operaciones.

A finales de enero, la Corte Suprema de Panamá dictaminó que el contrato otorgado a CK Hutchison —propiedad del magnate hongkonés Li Ka-shing— para operar los dos puertos era inconstitucional. La decisión ha añadido nueva incertidumbre al plan del conglomerado de vender 43 instalaciones globales.

La disputa por Balboa y Cristóbal también se ha convertido en un reflejo de la rivalidad entre Estados Unidos y China. El fallo representa una victoria política para el impulso del presidente Donald Trump de frenar la influencia de China sobre infraestructura estratégica en América Latina, incluido el canal de Panamá. Sin embargo, Pekín ha expresado un fuerte descontento y advirtió sobre “graves consecuencias políticas y económicas”.

En su comunicado, CK Hutchison afirmó que sigue comprometida con garantizar que su filial local, Panama Ports Co., adopte todas las medidas razonablemente disponibles para proteger a sus empleados y evitar interrupciones en las operaciones portuarias.

Por Redacción Economía, con información de agencias

