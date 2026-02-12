Corte Constitucional ya revisa el nuevo estado de emergencia del presidente Gustavo Petro

Según el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo decreto de emergencia económica fue decretado para enfrentar la crisis que han generado las lluvias en varios departamentos del país. Foto: Getty Images - Getty Images

El decreto con el cual el gobierno de Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica en el país ya está bajo la revisión de la Corte Constitucional. El caso será liderado por el magistrado Miguel Polo Rosero, quien fue designado como ponente.

Esta nueva orden del presidente Petro tiene como objetivo enfrentar la crisis que han generado las lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba. Según indicó el gobierno, la emergencia por inundaciones ha generado una situación extraordinaria que requiere medidas urgentes y recursos adicionales.

El Ejecutivo señaló que el recaudo de impuestos en esta emergencia económica sería usado de forma exclusiva para atender la situación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

