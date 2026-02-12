Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Corte Constitucional ya revisa el nuevo estado de emergencia del presidente Gustavo Petro

El nuevo decreto de emergencia económica será revisado por el magistrado Miguel Polo Rosero. La medida gubernamental busca enfrentar la crisis que ha generado la emergencia por lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba y Sucre.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
12 de febrero de 2026 - 09:06 p. m.
Según el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo decreto de emergencia económica fue decretado para enfrentar la crisis que han generado las lluvias en varios departamentos del país.
Según el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo decreto de emergencia económica fue decretado para enfrentar la crisis que han generado las lluvias en varios departamentos del país.
Foto: Getty Images - Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El decreto con el cual el gobierno de Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica en el país ya está bajo la revisión de la Corte Constitucional. El caso será liderado por el magistrado Miguel Polo Rosero, quien fue designado como ponente.

Esta nueva orden del presidente Petro tiene como objetivo enfrentar la crisis que han generado las lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba. Según indicó el gobierno, la emergencia por inundaciones ha generado una situación extraordinaria que requiere medidas urgentes y recursos adicionales.

Vínculos relacionados

Fiscalía acusa a Carlos Caicedo por contrato irregular en su alcaldía de Santa Marta
La denuncia de Petro sobre un presunto complot en su contra salió de un correo anónimo
Eln ataca con drones base militar en Saravena (Arauca): dos oficiales resultaron heridos

El Ejecutivo señaló que el recaudo de impuestos en esta emergencia económica sería usado de forma exclusiva para atender la situación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Emergencia económica

Gustavo Petro

Emergencia por lluvias

Córdoba

Inundaciones en Córdoba

Sucre

Corte Constitucional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.