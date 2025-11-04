Estados Unidos invertirá en tierras raras para reducir dependencia de China

Tierras raras en Baotou, China. Imagen de referencia. Foto: Photographer: Nelson Ching/Bloom - Agencia Bloomberg

Estados Unidos prometió financiación y posibles participaciones de capital en un productor nacional de imanes de tierras raras, que se encuentran en el centro de una guerra comercial con China, el proveedor dominante del mundo.

El Departamento de Comercio firmó una carta preliminar de intención no vinculante para proporcionar 50 millones de dólares de la Ley CHIPS de 2022 a Vulcan Elements para la compra de equipos necesarios para producir los llamados imanes permanentes utilizados en aviones de combate, turbinas eólicas y una variedad de otros bienes críticos, según el departamento.

Vulcan Elements anunció por separado que recibirá un préstamo directo de 620 millones de dólares de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono y 550 millones de dólares de capital privado para construir una planta de imanes con capacidad para 10.000 toneladas métricas en Estados Unidos.

Su socio, la empresa de tierras raras ReElement Technologies Corp., recibirá un préstamo directo de 80 millones de dólares de la misma oficina del Pentágono para ampliar sus capacidades de reciclaje y procesamiento, cantidad que se complementará con capital privado.

“Es un sueño hecho realidad”, declaró John Maslin, director ejecutivo de Vulcan Elements, en una entrevista. “Se trata de aumentar la producción existente y alcanzar una escala significativa para el país”.

Estos anuncios son los más recientes de una serie de medidas adoptadas por el gobierno federal para invertir directamente en la cadena de suministro de la producción de imanes permanentes, una industria dominada por China.

También constituyen una muestra más del compromiso de la administración Trump con la creación de un mercado de tierras raras e imanes que opere fuera de la influencia china; una apuesta arriesgada, pero que podría reducir la dependencia de Estados Unidos y sus aliados de la segunda economía más grande del mundo.

Desde luego, no está claro cómo se desarrollarán todas las partes del acuerdo, ya que los fondos de la Ley CHIPS forman parte de un acuerdo no vinculante.

El Pentágono confirmó los detalles del acuerdo en un comunicado a Bloomberg, añadiendo que la financiación de los préstamos condicionales procedía de la Ley “One Big Beautiful Bill” firmada en julio, que proporciona 100.000 millones de dólares en autorización de préstamos para la producción de minerales críticos y proyectos e industrias relacionadas.

“Estos acuerdos respaldarán la producción de capacidades avanzadas de separación de elementos de tierras raras, metalización y fabricación de imanes en los EE. UU.”, señala el comunicado.

“Nuestra inversión en Vulcan Elements acelerará la producción estadounidense de imanes de tierras raras para fabricantes estadounidenses”, declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un comunicado difundido por Vulcan Elements, con sede en Carolina del Norte. “Nuestro objetivo principal es repatriar la fabricación de minerales críticos y tierras raras”.

La alianza incluye la recepción por parte del Pentágono de warrants en Vulcan Elements y ReElement, aunque el valor de dichos warrants no se ha revelado. Estos warrants le otorgan el derecho a adquirir acciones de estas empresas privadas en el futuro.

Las acciones de American Resources Corp., cuyo portafolio incluye a ReElement, se dispararon hasta un 28 % tras el anuncio, antes de moderar sus ganancias. En Nueva York, las acciones cerraron con un alza del 3,9 %.

