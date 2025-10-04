“Estamos lejos de la estabilización del mercado arrocero”: Dignidad Agropecuaria

Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El paro arrocero que terminó el 24 de julio de 2025, cerró con un acuerdo entre el sector y el gobierno después de casi dos semanas de bloqueos. Este paro se dio por los bajos precios que venía presentando el arroz ya desde hace un tiempo, impidiendo que se cubrieran los costos reales de producción para los agricultores.

Después de cuatro días de negociación con el Ministerio de Agricultura, los representantes del paro lograron un acuerdo. La versión final del mismo, fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante la Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025 y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025.

Dentro de lo pactado se incluyó:

La fijación de un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy verde, que varía por departamentos o zonas del país tomando en cuenta parámetros de calidad, con el fin de garantizar un precio que permita condiciones justas de remuneración a los productores.

Un mecanismo para que la compra de arroz paddy verde pueda hacerse como arroz paddy seco equivalente, manteniendo los mismos criterios de calidad y precio mínimo.

La articulación de acciones conjuntas para el desarrollo de un plan de ordenamiento productivo del arroz, buscando la estabilidad económica del sector y la sostenibilidad en la producción, calidad y comercialización del grano.

Monitoreo estricto de precios, volúmenes de negociación, formas de pago y parámetros de calidad durante la vigencia del acuerdo para asegurar transparencia y libre competencia en la cadena.

Lea: Minagricultura presentó el acuerdo suscrito para la cadena del arroz

Desde la autorización del acuerdo hasta este momento han pasado ya 32 días. Según un comunicado divulgado por la asociación Dignidad Agropecuaria Colombiana, “a la fecha, no ha sido posible conocer el texto del documento con el que el Ministerio de Agricultura, solicitó a la SIC el concepto de derecho y los comentarios —a que debe ser sometido — todo acto administrativo, previo a su expedición”.

En el comunicado, se puede ver que ese no es el único factor por el que hay descontento. La definición de la calidad del arroz y la conversión del paddy seco a paddy verde se hizo de forma unilateral, afectando los precios pagados a los agricultores, los productores enfrentan retrasos en los pagos por parte de la industria y el contrabando no disminuye, según el comunicado.

Además, con respecto a “compradores piratas” el comunicado hace énfasis en lo perjudicial que resulta esto tanto para compradores como para vendedores, pues mientras los primeros pagan más caro, los segundos sufren las consecuencias de la piratería.

Le puede interesar: Nuevo horario de movilidad por la variante en la vía al Llano: ¿qué cambia?

La organización asegura que los precios que se están pagando a los productores de arroz en este momento solo remuneran el 70 % de los costos de producción.

Con respecto a “la resolución de control del precio al blanco, el fondeo del FONSA, la extensión del FAIA, el control del contrabando, la situación de los cultivos de rotación, siguen constituyendo violaciones ante lo firmado y acordado con los Comités de Paro y con Dignidad Arrocera y Dignidad Agropecuaria, durante los dos paros arroceros”, asegura el comunicado.

Por último concluyen diciendo que reafirman su decisión de llegar incluso a instancias legales, jurídicas y de movilización social, para lograr la estabilización y el bienestar del mercado arrocero.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.