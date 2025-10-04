Nuevo horario de movilidad por la variante en la vía al Llano: ¿qué cambia?

Modificaciones en la vía al Llano. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Desde el próximo 4 de octubre, se harán ajustes importantes en los horarios de circulación en la vía Bogotá – Villavicencio para mejorar la movilidad de todos los conductores que transitan por esta vía.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que a partir de esa fecha, el paso por el corredor se organizará en bloques de tres horas, alternando los sentidos de circulación.

Sentido Bogotá - Villavicencio

El paso será habilitado durante tres horas:

De 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

De 6:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

De 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá

El paso será habilitado durante tres horas:

De 3:00 a. m. a 6:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

De 9:00 p. m. a 12:00 a. m.

Plan éxodo para la semana de receso escolar

Durante la semana de receso escolar, en los días 4 y 11 de octubre, habrá un plan especial de éxodo (estrategia de movilidad diseñada por las autoridades para gestionar el gran flujo de vehículos y personas que salen de una ciudad).

Se habilitará un carril reversible desde Bogotá hasta el sector de la variante del K18 (Chipaque) en horario de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. para facilitar la salida hacia Villavicencio.

En el plan retorno, el lunes festivo 13 de octubre se cerrará totalmente el paso en sentido Bogotá – Villavicencio a partir de la 1:00 p. m. para dar prioridad a los vehículos que vuelven hacia Bogotá.

La ANI aclaró que no habrá restricciones para ningún tipo de vehículo durante estos horarios, pero para evitar congestiones en zonas críticas como túneles y peajes, se implementarán cierres temporales que garantizarán la seguridad vial.

Restricción vehículos de carga

Además, la restricción para vehículos de carga no aplicará el viernes 10 de octubre, pero sí estará vigente los domingos 5 y 12 de octubre en ciertas horas de la tarde para el sentido Villavicencio – Bogotá. El lunes 13 de octubre habrá restricción total para este tipo de vehículos en ambos sentidos.

La ANI invita a los viajeros a revisar las condiciones del tránsito antes de salir, a través de redes sociales de la concesionaria vial Coviandina y apps como Maps o Waze, para planear mejor sus desplazamientos. También se recomienda facilitar el paso a vehículos de emergencia y permitir que autos livianos se intercalen entre vehículos pesados para optimizar el flujo de tránsito.

