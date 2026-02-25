Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

¿Cuánto se gana manejando en Uber? Esta es la cifra en Latinoamérica

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), basado en encuestas a conductores en ocho países de la región, reveló que la mayoría cuenta con estudios universitarios y trabajan en la plataforma para obtener un ingreso complementario.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía, con información de agencias y Agencia AFP
25 de febrero de 2026 - 09:05 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Adam Berry
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los conductores de Uber en América Latina y el Caribe son, en su gran mayoría, hombres (91 %) y registran una alta tasa de estudios universitarios (57 %), según un estudio divulgado este miércoles por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe señala que muchos asumen esta actividad a tiempo parcial como una forma de completar ingresos.

Vínculos relacionados

Nuevos impuestos por emergencia económica: dudas sobre impacto en empresas y empleo
Estudio muestra el panorama de adopción IA en las empresas colombianas
Contraloría detecta irregularidades por $9.666 millones en subsidios de vivienda rural

Cuánto se gana en Uber

De acuerdo con el BID, el ingreso medio por hora de conducción es de 7,3 dólares brutos. Es decir, unos COP 26.800 brutos.

En promedio, los hombres trabajan en la plataforma casi 20 horas semanales, mientras que las mujeres trabajan 16 horas, revela el estudio.

Con base en el anterior promedio, los hombres latinoamericanos que trabajan en Uber ganan un estimado de COP 537.300 cada semana; mientras que las mujeres COP 429.800 (cálculos basados a un cambio de COP 3.680,50 por dólar).

El documento se basó en entrevistas a más de 13.700 conductores en ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana.

“La mayoría trabaja a tiempo parcial y valora la autonomía que ofrece este tipo de empleo, incluso por encima de trabajos asalariados con ingresos similares”, indicaron dos expertos del BID en un blog de la institución.

El texto describe que, ante la inestabilidad del mercado laboral y la necesidad de llegar a final de mes, los conductores (cuyo promedio de edad se ubica en 41 años) optan por un mundo laboral “flexible pero inestable”.

Precisamente, la flexibilidad es mencionada como la principal ventaja por los encuestados, aunque estos reconocen que no cuentan con protección social.

Según el estudio, solo un tercio de los conductores cotiza para su pensión.

“Los conductores recurren a Uber durante recesiones, períodos de desempleo o crisis personales. La plataforma ofrece inmediatez y liquidez, pero no necesariamente estabilidad”, explica el BID.

De acuerdo con el organismo, “a menudo se presenta a los conductores de Uber como un símbolo del futuro del trabajo. En América Latina y el Caribe, quizá sean algo distinto: un reflejo del presente. Sus experiencias muestran cómo millones de personas ya navegan ingresos inestables, redes de protección débiles y la necesidad constante de adaptarse”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía, con información de agencias

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Uber

conductores

Salario

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.