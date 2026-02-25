¿Cuánto se gana manejando en Uber? Esta es la cifra en Latinoamérica

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Adam Berry

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los conductores de Uber en América Latina y el Caribe son, en su gran mayoría, hombres (91 %) y registran una alta tasa de estudios universitarios (57 %), según un estudio divulgado este miércoles por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe señala que muchos asumen esta actividad a tiempo parcial como una forma de completar ingresos.

Cuánto se gana en Uber

De acuerdo con el BID, el ingreso medio por hora de conducción es de 7,3 dólares brutos. Es decir, unos COP 26.800 brutos.

En promedio, los hombres trabajan en la plataforma casi 20 horas semanales, mientras que las mujeres trabajan 16 horas, revela el estudio.

Con base en el anterior promedio, los hombres latinoamericanos que trabajan en Uber ganan un estimado de COP 537.300 cada semana; mientras que las mujeres COP 429.800 (cálculos basados a un cambio de COP 3.680,50 por dólar).

El documento se basó en entrevistas a más de 13.700 conductores en ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana.

“La mayoría trabaja a tiempo parcial y valora la autonomía que ofrece este tipo de empleo, incluso por encima de trabajos asalariados con ingresos similares”, indicaron dos expertos del BID en un blog de la institución.

El texto describe que, ante la inestabilidad del mercado laboral y la necesidad de llegar a final de mes, los conductores (cuyo promedio de edad se ubica en 41 años) optan por un mundo laboral “flexible pero inestable”.

Precisamente, la flexibilidad es mencionada como la principal ventaja por los encuestados, aunque estos reconocen que no cuentan con protección social.

Según el estudio, solo un tercio de los conductores cotiza para su pensión.

“Los conductores recurren a Uber durante recesiones, períodos de desempleo o crisis personales. La plataforma ofrece inmediatez y liquidez, pero no necesariamente estabilidad”, explica el BID.

De acuerdo con el organismo, “a menudo se presenta a los conductores de Uber como un símbolo del futuro del trabajo. En América Latina y el Caribe, quizá sean algo distinto: un reflejo del presente. Sus experiencias muestran cómo millones de personas ya navegan ingresos inestables, redes de protección débiles y la necesidad constante de adaptarse”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.