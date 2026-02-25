Nuevos impuestos por emergencia económica: dudas sobre impacto en empresas y empleo

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Los nuevos tributos expedidos por el Gobierno al amparo de la emergencia económica ya abrieron un frente de cuestionamientos.

Este miércoles, 25 de febrero, gremios y centros de pensamiento reaccionaron al paquete de decretos que tiene como meta de recaudo unos COP 8 billones. Las críticas se concentran en el cobro temporal al patrimonio de las empresas, por sus posibles efectos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento.

La medida aplica a personas jurídicas con patrimonios por encima de 200.000 UVT (unos COP 10.474 millones), con una tarifa general de 0,5 % y una mayor de 1,6 % para compañías del sector financiero y del renglón minero-energético.

En general, gremios y centros de pensamiento indicaron que, más allá de la urgencia por atender la emergencia, es necesario que el Gobierno dé claridad sobre el uso de los recursos y advierten sobre el impacto de elevar la carga tributaria a las empresas.

Claridad sobre el destino de recursos: el pedido de AmCham

ara la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), la respuesta fiscal ante la emergencia debe partir, primero, de los recursos que ya existen y de un manejo más estricto del gasto.

La presidenta del gremio, María Claudia Lacouture, reconoció la necesidad de actuar “con urgencia y con solidaridad” frente a la situación en Córdoba y otros departamentos, pero pidió que ese esfuerzo esté acompañado de “austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría”.

Lacouture advirtió que la imposición de nuevos tributos puede terminar afectando la actividad empresarial y, con ello, la dinámica del empleo y la inversión.

“Si no, lo que se busca con nuevos impuestos es marchitar el árbol que da frutos”, afirmó.

Lacouture agregó que “es como cortar ramas sanas para apagar un incendio. Puede servir un día, pero el árbol queda débil y después deja de dar frutos”.

La presidenta de AmCham Colombia también enmarcó la discusión en lo que llamó una acumulación de presiones sobre las compañías.

“Esto no es solo la emergencia: se suma salario mínimo, reforma laboral, reforma tributaria y ahora más cargas”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de claridad sobre el destino final del recaudo.

Preocupación por la inversión

Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la creación del gravamen temporal al patrimonio empresarial en el marco de la emergencia crea cuestionamientos sobre el efecto económico de acudir, otra vez, a mayores cargas tributarias.

En su análisis, ese Observatorio Fiscal advirtió que este tipo de medidas, “basadas principalmente en mayor carga tributaria podrían terminar afectando el crecimiento económico y las decisiones de inversión”.

Si bien esta entidad reconoció que, en un contexto de cambio climático es previsible un aumento en la frecuencia e intensidad de emergencias ambientales y que el Estado necesita recursos para atenderlas, “preocupa que la respuesta fiscal continúe concentrándose en la creación de nuevos tributos”, sin explorar con suficiente fuerza alternativas como reasignaciones presupuestales, el uso de otras fuentes de financiamiento o mecanismos de eficiencia del gasto.

El Observatorio también resaltó que el gravamen al patrimonio de las empresas deberá pagarse en dos cuotas durante 2026, lo que implica ajustes contables y de planeación financiera para las compañías.

Además de los posibles efectos macro, el Observatorio mencionó algunos retos desde lo operativo para las empresas de cara a cumplir con el impuesto temporal al patriminio, como anticipar cierres de estados financieros, hacer conciliaciones patrimoniales y calcular la base gravable con exclusiones específicas, entre ellas “el valor neto de acciones en sociedades nacionales” o ciertos activos asociados a proyectos ambientales.

El Observatorio concluyó que atender emergencias ambientales exige responsabilidad fiscal, pero “con una estrategia equilibrada” que combine fuentes de financiamiento, priorización del gasto y evaluación de impactos económicos.

“Tasas discriminatorias”: ANIF

En una publicación desde su perfil en X, José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico ANIF, reaccionó a los nuevos impuestos por la emergencia económica y se refirió, en primer lugar, al gravamen temporal al patrimonio de las empresas.

En palabras de López, es un “impuesto muy nocivo para la inversión, el empleo y el crecimiento” y cuestionó que incluya “tasas, además, discriminatorias entre sectores”.

Petro se refirió a los nuevos impuestos

El presidente Gustavo Petro defendió a través de su perfil en X que los nuevos tributos buscan “recursos de empresas de acumulación rentística no productiva en el sector financiero y extractivo minero energético, de tal manera que haga el daño menor posible a la producción real”.

Petro también justificó el énfasis sobre el sector financiero por su desempeño reciente: “El sector financiero tiene en los últimos años un crecimiento inusitado de ganancias derivado del alza permanente de la tasa de interés real”.

