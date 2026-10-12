La importación de híbridos es de los más temas más delicados en la relación entre la Unión Europea y China. Estos autos se han vuelto una de las principales puertas de entrada de los fabricantes chinos al mercado europeo, donde pelean de tú a tú con las marcas locales.

La Unión Europea (UE) limitará a 350.000 al año la entrada de vehículos híbridos chinos, en el marco de un acuerdo alcanzado entre Pekín y Bruselas. Si bien el asunto venía comentándose en las últimas semanas, se hizo oficial este lunes 12 de octubre,

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Europa le pone límite a la importación de vehículos híbridos chinos: ¿por qué?

El acuerdo entre las partes llegó después de dos días de negociaciones intensas en Pekín la semana pasada. El viernes, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, anunció que China había aceptado moderar el flujo de vehículos híbridos e híbridos enchufables hacia el mercado europeo.

Según reportó AFP, el acuerdo recortará en más de un 50 % las exportaciones chinas de híbridos a la UE, que se estimaban en unos 800.000 vehículos para 2026.

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China, por su parte, indicó que el pacto le permitirá seguir exportando al menos 302.000 vehículos híbridos al año al mercado europeo.

¿Por qué Europa le pone límite a los híbridos chinos?

La competencia y el empleo marcan la conversación. Los vehículos chinos compiten con las marcas locales y alimentan la preocupación por los puestos de trabajo en el sector automotor de la UE.

Desde hace años, además, el bloque acusa a China de inundar su mercado con productos más baratos gracias a prácticas comerciales desleales, como los subsidios estatales y las restricciones al acceso de empresas europeas al mercado chino. Pekín rechaza esas acusaciones y atribuye el éxito de sus exportaciones a la competitividad de su industria.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió al acuerdo al inaugurar en París la 91ª edición del Salón mundial del Automóvil. "Es el fruto de un trabajo de varios años, con el que hemos querido restablecer una competencia justa y leal entre europeos y no europeos", dijo. Según Macron, la medida permitirá "proteger mejor el mercado europeo de la competencia desleal".

China celebró el sábado los acuerdos con Bruselas. Consideró que permitieron "evitar una escalada" y que representan "un nuevo comienzo".

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