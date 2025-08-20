Expectativas económicas: tasas, inflación y dólar bajo lupa de Fedesarrollo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

La economía colombiana avanza con pasos contenidos y un ojo fijo en la inflación que aún no logra volver al rango meta del Banco de la República.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo dibuja un panorama donde la estabilidad monetaria sigue siendo la apuesta central, mientras los mercados calibran expectativas de crecimiento, divisa y petróleo.

Con un PIB en 2,1 % en el segundo trimestre, muy por debajo del 2,6 % del Banrep, el pulso por el devenir se pinta con figuras inciertas.

Vamos por partes.

Tasa de intervención: un dique en 9,25 %

El Banco de la República decidió en julio mantener inalterada la tasa de intervención en 9,25 % (es decir, la tasa de referencia con la que el banco central regula el costo del dinero en la economía). Los analistas encuestados no ven sorpresas inmediatas; esperan que el nivel se mantenga en agosto y apenas retroceda a 9 % en noviembre y diciembre.

Crecimiento económico: leve repunte en las proyecciones

El optimismo es tímido. Para 2025, la mediana de las proyecciones subió a 2,7 % (frente a 2,5 % en julio), mientras que para 2026 se mantiene en 3 %.

Como se explicó antes, el mercado incluso había anticipado un mejor desempeño en el segundo trimestre (2,6%) frente al 2,1 % reportado oficialmente por el DANE.

Inflación: aún fuera del rango meta

La inflación sigue siendo la piedra en el zapato. En julio marcó 4,90 %, por encima de lo previsto. Para agosto, los analistas esperan 5,07 % y prevén que el año cierre en 4,94 %.

En pocas palabras: el mercado todavía no ve a la inflación regresando al rango objetivo del Banco (2 %–4 %) en 2025, aunque sí confía en una convergencia hacia 4 % en agosto de 2026.

Dólar, petróleo y TES: señales mixtas

El resto del tablero financiero muestra movimientos contenidos, aunque con riesgos latentes:

Tasa de cambio : cerró en $4.180 en julio; para diciembre de 2025, se proyecta en $4.150.

Petróleo Brent : subió a US$69,4 en julio, pero se espera que cierre agosto en torno a US$65 y se mantenga en ese nivel hacia fin de año.

TES (bonos de deuda pública): la mayoría de analistas ubica los TES 2032 entre 11 % y 11,5 % en tres meses, y los TES 2042 entre 11,5 % y 12 %.

La encuesta muestra consenso, al menos, en un punto: Colombia camina sobre un terreno de estabilidad precaria. Un elefante que se balancea sobre la cuerda de una araña: la inflación cede a un menor ritmo, y el crecimiento económico se queda corto frente a las necesidades del país. Esto frente a un mercado de deuda y divisas anclado a un escenario de alta tasa de interés.

La cuerda floja de la economía, una vulnerabilidad a cualquier viento externo, desde los nuevos aranceles de 10 % que fijó Estados Unidos, hasta una mayor producción de petróleo a menor precio.

