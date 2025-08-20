La inflación sigue “algo elevada”, mientras empleo crece debilitado: Fed

Jerome Powell, presidente de la Fed (banco central de Estados Unidos). Foto: EFE - SHAWN THEW

En su última reunión, la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal destacaron que los riesgos de inflación superan las preocupaciones sobre el mercado laboral, mientras que los aranceles alimentaron una creciente división dentro del comité de fijación de tipos del banco central.

Los funcionarios reconocieron la preocupación por el aumento de la inflación y la debilidad del empleo, pero la mayoría de los 18 responsables políticos presentes “juzgaron que el riesgo alcista para la inflación era el mayor de estos dos riesgos”, según las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de los días 29 y 30 de julio.

El mes pasado, los responsables políticos mantuvieron los tipos de interés sin cambios en una horquilla de entre 4,25 % y 4,5 %, alegando la elevada incertidumbre de sus perspectivas ante la moderación de la actividad económica durante el primer semestre del año. En su declaración de entonces calificaron el mercado laboral de “sólido”, pero dijeron que la inflación seguía siendo “algo elevada”.

Según las actas, varios de ellos consideraron que los riesgos para su doble mandato estaban más o menos equilibrados, mientras que un par de ellos se mostraron más preocupados por el mercado laboral. Aunque las actas no identifican a los responsables políticos por su nombre, los Gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman votaron en contra de la decisión, señalando el debilitamiento del mercado laboral.

En su conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente Jerome Powell dijo que el impacto inflacionario de los aranceles bien podría ser temporal, pero que el banco central necesitaba protegerse contra un efecto más persistente.

Los miembros del Comité debatieron si los aranceles generarían un impacto puntual en los precios o un shock inflacionista más duradero.

“Varios participantes subrayaron que la inflación había superado el 2 % durante un periodo prolongado y que esta experiencia aumentaba el riesgo de que las expectativas de inflación a largo plazo se desanclaran en caso de que el aumento de los aranceles tuviera efectos prolongados sobre la inflación”, señalan las actas.

Muchos funcionarios también señalaron que podría pasar algún tiempo hasta que los efectos plenos de los aranceles se dejaran sentir en los precios de los bienes y servicios de consumo.

Las actas llegan dos días antes de que Powell pronuncie un discurso muy seguido en Jackson Hole, Wyoming, un escenario que ya ha utilizado anteriormente para dirigir las expectativas de los inversores sobre los tipos de interés.

Los últimos datos económicos han respaldado la prudente opinión sobre la inflación, pero han minado la confianza en el empleo.

El mayor repunte de la inflación mayorista en tres años ha sido la última señal de que las empresas han empezado a subir los precios para compensar el aumento de los costes de los insumos. Algunos funcionarios de la Reserva Federal han expresado su preocupación por que los gravámenes influyan en los precios hasta bien entrado el próximo año.

Panorama del empleo

Pero las importantes revisiones a la baja de los aumentos salariales revelaron la debilidad del mercado laboral en los tres meses transcurridos hasta julio. La contratación alcanzó su ritmo más lento desde la pandemia y el desempleo subió a 4,2 %.

Los responsables políticos recibirán otro informe sobre el empleo y más datos sobre la inflación antes de volver a reunirse a mediados de septiembre.

Las actas también llegan después de que el presidente Trump pidiera la dimisión de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, después de que un funcionario de la Administración la acusara de fraude hipotecario.

Trump ha pedido repetidamente a la Fed que baje los tipos de interés, algo de lo que se han hecho eco sus principales funcionarios y una creciente lista de candidatos en consideración para suceder a Powell cuando termine su mandato como presidente en mayo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, abogó la semana pasada por un recorte de medio punto antes de septiembre.

Las actas mostraron que los funcionarios mantuvieron una discusión sobre la estabilidad financiera, con varios apuntando a “las preocupaciones sobre las elevadas presiones de valoración de activos.”

