Gobernador de la Fed alertó sobre riesgo de recesión en EE. UU.: el empleo preocupa

En noviembre, la tasa de desempleo subió a 4,6 %, su nivel más alto desde 2021. Imagen de referencia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran advirtió este lunes que Estados Unidos podría enfrentar una recesión si el banco central no continúa bajando las tasas de interés el próximo año, en medio de un aumento del desempleo y un debate abierto dentro de la Fed sobre los próximos pasos de la política monetaria.

“Si no ajustamos la política monetaria a la baja, creo que corremos riesgos”, dijo Miran en una entrevista con Bloomberg TV.

El gobernador aclaró que no prevé una recesión en el corto plazo, pero señaló que la evolución reciente del mercado laboral debería llevar a la Fed a seguir reduciendo las tasas de interés.

“La tasa de desempleo ha superado potencialmente el nivel esperado. Por lo tanto, hemos tenido datos que deberían impulsar” nuevos recortes, afirmó Miran durante la conversación.

El debate dentro de la Reserva Federal

Desde septiembre, la Reserva Federal ha recortado las tasas de interés en tres ocasiones, con una reducción acumulada de 75 puntos básicos. Este mes, el banco central optó por un ajuste de un cuarto de punto, en una decisión que volvió a dejar en evidencia las diferencias internas sobre el ritmo y la magnitud de los recortes.

Miran señaló que, tras los ajustes ya realizados, podría haber menos necesidad de aplicar recortes más agresivos en la próxima reunión de política monetaria, prevista para finales del próximo mes, aunque dijo que aún no ha tomado una decisión.

“De alguna manera, se llega a un punto en el que se puede empezar a microgestionar en lugar de aplicar grandes recortes”, explicó Miran, quien agregó que “no sé si ya estamos en ese punto o si se necesitarían un par de recortes más para llegar a eso”.

Las declaraciones se producen en un momento en el que la Fed enfrenta señales disímiles de la economía de ese país.

Por un lado, la inflación en Estados Unidos mostró señales de alivio en noviembre: el índice de precios al consumidor subió 2,7 % anual, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 2,6 %, su ritmo más bajo desde principios de 2021. Aun así, los precios siguen por encima del objetivo del 2 % del banco central.

Al mismo tiempo, el mercado laboral ha comenzado a perder fuerza. En noviembre, la tasa de desempleo subió a 4,6 %, su nivel más alto desde 2021, lo que ha reavivado el debate dentro de la Fed sobre el riesgo de un mayor enfriamiento de la economía si las tasas se mantienen altas por más tiempo.

Inflación cede, pero no despeja el camino

La inflación en Estados Unidos mostró señales de alivio en noviembre, aunque el panorama sigue siendo incierto para la Reserva Federal. El índice de precios al consumidor (IPC) subió 2,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— se ubicó en 2,6 %, su ritmo más bajo desde principios de 2021, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Pese a esa moderación, los precios continúan por encima del objetivo del 2 % que se ha fijado la Fed, lo que mantiene abiertas las dudas sobre la velocidad con la que el banco central puede seguir bajando las tasas de interés.

La lectura de los datos se ha visto afectada por el cierre del gobierno federal, que retrasó y limitó la recolección de información en octubre y noviembre. El propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió recientemente que las cifras de inflación “podrían estar distorsionadas” por ese episodio, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela.

Algunos componentes mostraron descensos, como las tarifas aéreas y las estancias en hoteles, mientras que otros rubros, en especial los servicios y la vivienda, siguieron registrando aumentos, lo que explica por qué la inflación aún no se considera controlada.

El empleo, la otra señal de alerta

El mercado laboral estadounidense ha empezado a mostrar signos de enfriamiento. En noviembre, la tasa de desempleo subió a 4,6 %, su nivel más alto desde 2021, según cifras del Departamento de Trabajo. El dato representó un aumento frente al 4,4 % registrado en septiembre.

Aunque la creación de empleo superó las expectativas del mercado —con 64.000 nuevos puestos de trabajo frente a los 45.000 previstos por los analistas—, el avance fue moderado y se concentró principalmente en los sectores de sanidad y construcción, mientras que el gobierno federal continuó perdiendo empleos.

Otros indicadores refuerzan la lectura de un mercado laboral que pierde impulso. El número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 316.000 frente a septiembre, y hay 909.000 trabajadores más empleados a tiempo parcial que desearían trabajar a jornada completa.

Para algunos analistas, estas cifras reflejan un deterioro más profundo. Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, afirmó recientemente a AFP que el mercado laboral estadounidense está “en recesión” y recordó que el país solo ha creado alrededor de 100.000 empleos en los últimos seis meses, con la mayoría de esos puestos concentrados en el sector de la sanidad.

El optimismo exagerado de Donald Trump

Las advertencias desde la Reserva Federal contrastan con el mensaje que el presidente Donald Trump ha venido transmitiendo sobre la economía estadounidense.

En el discurso que el mandatario dio desde la Casa Blanca, el pasado 17 de diciembre, Trump defendió su gestión y aseguró que el país ya dejó atrás los peores efectos de la inflación y avanza hacia una etapa de alivio para los hogares.

“Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”, dijo el presidente, al tiempo que sostuvo que los precios han empezado a estabilizarse y que los salarios reales se están recuperando.

En contexto: Trump ensalza la economía de EE. UU., pero los datos cuentan una historia más compleja

Sin embargo, los datos económicos más recientes muestran un panorama menos claro. La inflación, aunque ha dado señales de moderación, se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal, y el mercado laboral ha comenzado a perder fuerza, con un aumento del desempleo hasta niveles no vistos desde 2021.

Trump también defendió el uso de aranceles como herramienta central de su política económica y aseguró que han fortalecido la posición de Estados Unidos frente a otros países.

No obstante, la propia Casa Blanca ha reconocido que parte de esos gravámenes terminó trasladándose a los precios de alimentos y productos básicos, lo que ha presionado el costo de vida de los hogares.

La confianza de los consumidores sigue débil

La cautela que muestran los datos de empleo y precios también se refleja en el ánimo de los hogares. En diciembre, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió levemente, pero se mantuvo en niveles históricamente bajos.

El indicador se ubicó en 52,9 puntos, por debajo de lo que esperaban los analistas, y sigue cerca de 30 % por debajo del nivel observado en diciembre de 2024. La encuesta mostró, además, que la percepción sobre las condiciones actuales para realizar compras de alto valor cayó a su nivel más bajo desde que se tiene registro.

De acuerdo con Joanne Hsu, directora de la encuesta, pese a algunas señales de mejora hacia el cierre del año, “las cuestiones económicas continúan dominando la opinión de los consumidores sobre la economía”, en un contexto marcado por el alto costo de la vida y la preocupación por el mercado laboral.

La encuesta también reveló que casi dos tercios de los consultados esperan que el desempleo continúe aumentando durante el próximo año, una percepción que refuerza las dudas sobre la solidez del consumo y añade presión a las decisiones que deberá tomar la Reserva Federal en los próximos meses.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.