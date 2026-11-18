En las últimas horas se ha conocido una serie de ajustes a la iniciativa. El ministro enfatizó en que no habrá IVA para la canasta básica, tampoco para los agroinsumos, la medicina prepagada y los alimentos para las mascotas. También se ha conocido que se estudia la…

¿Cómo sacar a Colombia de su crisis fiscal? Este es el gran debate que, en lo que resta del año, se adelantará en el Congreso de la República. Este miércoles, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, expuso la propuesta del Gobierno ante las Comisiones Económicas Conjuntas.

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En las últimas horas se ha conocido una serie de ajustes a la iniciativa. El ministro enfatizó en que no habrá IVA para la canasta básica, tampoco para los agroinsumos, la medicina prepagada y los alimentos para las mascotas. También se ha conocido que se estudia la posibilidad de que el IVA baje del 19 % al 18 % o 17 %.

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El jefe de la cartera inició su intervención presentando, con cifras, el panorama económico que atraviesa Colombia. Los datos más gruesos hablan de que, en los últimos cuatro años, el crecimiento de la economía ha promediado el 1,6 %, lo que es un dato bastante tímido. También que la inflación persiste, con una previsión de que cierre el año en alrededor del 7 %.

A esto se suman otros agravantes, como lo es el costo del financiamiento. Como lo detalla Gómez “Colombia antes era la envidia de América Latina en materia de tasas de interés”, ese ya no es el caso en la actualidad.

Los niveles de inversión también han caído, al punto de consolidar los más bajos de la historia. “Nuestras necesidades de financiación para el 2027 están entre 25.000 y 26.000 millones de dólares, algo que no tiene precedente”, señaló el ministro.

¿Cómo se llegó a este punto?

Para el Gobierno el punto de inflexión fue la pandemia. Para entonces, en el gobierno de Iván Duque, el gasto del Estado pasó del 18 % del PIB al 23 %. Tal movimiento se consideraba necesario, pues no existía otra alternativa.

El problema es que, en los años siguientes, el nivel del gasto se mantuvo por encima del 20%, lo que comenzó a acumular presión en esa “olla” que hoy recibe el nombre de crisis fiscal.

Aunque para los años 2023 y 2024 los ingresos de la nación registraron un incremento (algo positivo en medio de un escenario donde el gasto va en aumento), principalmente por la reforma tributaria que logró el gobierno de Gustavo Petro, este volvió a caer y a ubicarse en su tendencia histórica pues, como lo explica el ministro, hubo una fatiga fiscal.

“La consecuencia de todo esto es que Colombia enfrenta una situación fiscal compleja, con un déficit primario estimado en el 3,5 % del PIB, un aumento acelerado del nivel de endeudamiento y sobre todo que los gastos de intereses se acerca al 30 % del PIB", puntualizó.

¿Qué pasa si no se hace nada?

Sin un ajuste, señala el Gobierno, el endeudamiento del país seguirá creciendo de forma acelerada, tanto que antes de que se llegue al límite de la regla fiscal (que se proyecta para el año 2028, con un 71 %), la nación entraría en una crisis de pagos.

También aumentaría el pago de intereses. Las proyecciones indican que antes de que termine la década, uno de cada dos pesos del presupuesto general de la nación tendrían que dedicarse al pago de sus obligaciones.

“Si no actuamos el mercado hará el ajuste de forma brusca y desordenada. Se acabará la financiación, la economía se frenará, el gasto público se tendría que ajustar de forma abrupta con base a los ingresos, bajaría el ingreso per cápita de los colombianos y aumentaría la pobreza”, explicó el ministro.

La propuesta

Con su propuesta, el Gobierno dice que busca, principalmente, tres cosas: estabilizar la deuda pública; propender por un mayor crecimiento económico y buscar consensos que permitan que esta política se implemente en el menor tiempo posible.

Para esto, propone seis pilares:

Reducir el tamaño del Estado: se plantea una reducción de COP 8 billones anuales hasta el año 2030; una reducción en la burocracia de COP 11 billones entre 2028 y 2030 y la venta de activos improductivos para reducir la deuda. Se estima que todo el recorte podría implicar cerca de COP 83 billones.

Fortalecer los ingresos: aquí se plantean ponerle IVA a las importaciones de menos de USD 200 (categoría en la que entra el grueso de pedidos que se hacen a plataformas como Temu y Shein), además de mecanismos para que personas que deberían pagar este impuesto pasen a hacerlo.

Aumentar el crecimiento económico: se propone eliminar el piso de beneficios tributarios para las empresas así como trasladar mayor capacidad de financiación para los entes territoriales, para que de esta forma estos puedan priorizar sus inversiones.

Tener mayor estabilidad jurídica y atracción de la inversión extranjera

Fortalecer la institucionalidad fiscal

Aumentar la administración tributaria y la recuperación de la cartera: se buscará controlar la evasión fiscal, cárcel para los contrabandistas, el cierre de la elusión, la venta parcial de la cartera de la DIAN y alivios para los contribuyentes en mora.

“Todo este esfuerzo nos permitiría tener un pequeño superávit primario, recuperando así el control sobre la deuda”, resaltó el ministro.

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Los reparos

Tras su intervención, hubo congresistas que manifestaron su apoyo. Otros fueron críticos.

Ejemplo de lo anterior es el senador del Pacto Histórico, David Racero. Si bien señala que es coherente pensar en una reforma tributaria, hay que prestar atención a la forma en la que se adopte, pues no tiene sentido que se haga de una forma regresiva, es decir, que se afecten más las poblaciones de menores ingresos.

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“Nos oponemos a esta propuesta porque es absolutamente regresiva, por donde se le mire. En este país llevamos años debatiendo cómo avanzar hacia una política tributaria progresiva, bajo una filosofía básica: quien tiene un poco más, debe aportar un poco más. Sin embargo, esta propuesta va en sentido contrario”, subraya.

Racero también cuestionó al ministro sobre algunas de las propuestas que expuso ante el Congreso, como la eventual venta de “activos improductivos para la nación”.

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“Cuando usted habla de vender activos que califica como improductivos, debemos ser muy serios. Dígale al país, ministro: ¿Ecopetrol es un activo improductivo? ¿Isagén es un activo improductivo? ¿Las empresas eléctricas son activos improductivos? Estamos hablando de activos que representan cerca de dos billones de pesos y que están contemplados en las cuentas del Gobierno nacional”, puntualizó.

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