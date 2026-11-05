¿Hacia dónde va la inflación y la economía colombiana?: esto dice el Banco de la República

Durante el tercer trimestre el aumento de la inflación obedeció al incremento en los precios de los regulados y, en menor medida, al de los servicios sin alimentos ni regulados. En contraste, los precios de los bienes se desaceleraron y los de los alimentos se mantuvieron relativamente estables, de acuerdo con el…

La inflación total aumentó al 6,3 % y la inflación básica se mantuvo en 6,0 %, para septiembre. Se trata de valores que superan significativamente el rango meta establecido por el Banco de la República, que es entre el 2 y el 4 %.

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Durante el tercer trimestre el aumento de la inflación obedeció al incremento en los precios de los regulados y, en menor medida, al de los servicios sin alimentos ni regulados. En contraste, los precios de los bienes se desaceleraron y los de los alimentos se mantuvieron relativamente estables, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria del Banco de la República.

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Frente a lo proyectado en julio, la infición observada en septiembre fue mayor, principalmente por el repunte de los precios de los alimentos perecederos, afectados por condiciones climáticas adversas. Estas sorpresas al alza en alimentos fueron parcialmente compensadas por sorpresas a la baja en la canasta de servicios, especialmente en comidas fuera del hogar (CFH), y en los bienes, debido a una apreciación del peso mayor de la prevista, que se estaría traspasando con alguna mayor intensidad a estos precios.

El futuro de la inflación según el Banco de la República

El Emisor proyecta que disminuyan desde 2027 y se acerquen al valor deseado a finales de 2028.

Las estimaciones del Banrep apuntan a que la inflación total cerraría 2026 en 7,1 %, que descienda a 4,8 % al finalizar 2027 y continuaría reduciéndose en 2028, con una trayectoria algo más alta que la prevista en julio.

La proyección de la inflación para 2026 y 2027 se revisó al alza frente al Informe de julio, del 6,9 % a 7,1% para el cierre de 2026 y del 4,3 % al 4,8 % para el cierre de 2027, principalmente por unos mayores efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos, y algunos regulados (gas y electricidad).

Asimismo, el Banrep prevé una senda más alta para los precios regulados por posibles ajustes en algunos servicios públicos, como acueducto, y la indexación a una inflación mayor en rubros como transporte urbano, educación y parqueaderos.

Por su parte, para el cierre de 2026 la inflación básica sería similar a la del pronóstico anterior (6,1 % frente al 6,2 %). Para finales de 2027, en cambio, se proyecta que la inflación básica sea más alta que lo estimado en julio (4,6 % frente al 4,2 %), por una brecha del producto mayor que la proyectada entonces y por la indexación de varios precios a una inflación más alta al cierre de 2026.

A pesar de las revisiones al alza, la inflación seguiría cayendo en 2027 y 2028, y se acercaría a la meta al final de ese horizonte.

La explicación del Emisor es la disolución a mediano plazo de los efectos de El Niño, por una desaceleración de la demanda y el cierre gradual de la brecha del producto, junto con presiones bajistas de la tasa de cambio, factores, estos últimos, que resultan en parte de la postura desinflacionaria de la política monetaria.

"Estas proyecciones continúan sujetas a una elevada incertidumbre asociada, principalmente, con la intensidad y duración del fenómeno de El Niño; los efectos de posibles cambios en la política fiscal sobre la actividad económica y la tasa de cambio; el impacto del terremoto del 10 de agosto sobre la actividad económica y los precios, la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios internacionales de las materias primas y la tasa de cambio, y los ajustes en los precios de bienes y servicios regulados", aclara el Banrep.

¿Y la economía colombiana?

El crecimiento económico del segundo trimestre (3,4 %) superó la estimación realizada en julio (3,2 %). No obstante, la información más reciente sobre la actividad económica, el mercado laboral y una primera evaluación de los efectos del terremoto ocurrido en agosto, sugieren una desaceleración mayor de la economía en la segunda mitad del año, para el Banco de la República.

En este contexto, el producto interno bruto (PIB) crecería en un 2,0 % en 2026 (frente al 2,5% previsto anteriormente), un 1,7% en 2027 (antes 1,9 %) y volvería a ganar dinamismo hacia 2028.

"Durante el segundo trimestre de 2026 la economía colombiana creció un 3,4 % anual, impulsada principalmente por el mayor gasto de los hogares y del sector público, favorecidos por las elecciones presidenciales, la Copa Mundial de Fútbol y el pago de retroactivos en las entidades territoriales, entre otros. También contribuyó el aumento de la inversión, especialmente en maquinaria y equipo", explica el Emisor.

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De otro lado, el mercado laboral mantuvo buen desempeño, con más personas trabajando y menor desempleo frente al año anterior. No obstante, los datos más recientes sugieren una moderación de este comportamiento.

Las estimaciones apuntan a que la actividad económica continuaría creciendo en 2026 y 2027, aunque a un ritmo menor que el observado recientemente. Esto se explica por los efectos del terremoto de agosto, por la moderación que se ha visto en el mercado de trabajo, y por los efectos de las bajas lluvias sobre la producción de alimentos en el campo.

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"La economía colombiana continúa enfrentando una alta incertidumbre relacionada con la evolución del conflicto en Medio Oriente, las condiciones fiscales del país y los efectos del terremoto y de los fenómenos climáticos", concluye el Banrep.

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