Hacienda aplaza vencimientos de deuda por COP 10,3 billones: esto costó la operación

El Ministerio de Hacienda intercambió COP 10,3 billones en títulos de deuda pública interna para reducir los vencimientos que la Nación debe atender en 2026 y 2027. La operación disminuyó en COP 1,5 billones las amortizaciones previstas para este año y en COP 8,8 billones las de 2027, según informó la cartera. El alivio da más margen para administrar los pagos de la deuda, al cambiar títulos cortos por otros con plazos más largos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La segunda operación de reperfilamiento del año tuvo un costo reportado de COP 467.000 millones, equivalente al 4,5 % del monto canjeado, es decir, la diferencia que deberá pagar entre los títulos que recibe y los que entrega la Nación.

Publicidad

El mecanismo busca disminuir el riesgo de refinanciamiento, que no es más que la posibilidad de que el Gobierno tenga dificultades para conseguir los recursos necesarios para pagar las obligaciones que llegan a vencimiento. Al trasladar pagos hacia fechas posteriores, Hacienda reduce la presión inmediata sobre la caja pública, pero mantiene compromisos para los siguientes años.

Un alivio concentrado en 2027

Con las dos operaciones realizadas, el Gobierno reporta un monto acumulado de COP 30,1 billones en títulos canjeados. De acuerdo con Hacienda, el programa ha reducido en COP 3,9 billones las amortizaciones de 2026 y en COP 26,2 billones las previstas para 2027. Esto equivale, según la cartera, a una disminución del 50 % de los vencimientos de 2026 y del 19 % de los de 2027.

Le puede interesar

La mayor parte del alivio se concentra, por tanto, en 2027. La estrategia busca distribuir las obligaciones en un horizonte más amplio y evitar que una porción elevada de los pagos se acumule en un periodo corto. La tercera y última operación del programa está prevista para el 19 de noviembre de este año.

El intercambio se realizó en dos tramos. En la subasta competitiva, los participantes presentaron ofertas por COP 7,5 billones y Hacienda adjudicó COP 6,2 billones, con una aceptación del 83 %. En el segundo tramo se adjudicaron otros COP 4,1 billones. Allí participaron creadores de mercado y la propia Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que intervino con títulos bajo su administración.

La operación también elevó la vida media de la deuda interna representada en títulos de tesorería (TES) de 10,14 a 10,21 años. El aumento fue de 0,07 años, alrededor de 26 días en promedio. Aunque el canje cambia el calendario de vencimientos de los títulos intercambiados, ese incremento de la vida media promedio fue limitado.

¿Qué significa para las cuentas públicas?

El reperfilamiento es una operación de manejo de pasivos, no una condonación ni una reducción automática del saldo de la deuda. La Resolución 2419 del 21 de octubre autorizó intercambiar títulos con menor vida media por otros con plazos más largos y estableció que la operación no debía incrementar el endeudamiento neto de la Nación.

La diferencia importa para leer el anuncio: el Gobierno reduce la concentración de pagos en el corto plazo, pero debe seguir atendiendo las obligaciones financieras asumidas. El costo reportado de COP 467.000 millones también debe considerarse al evaluar el beneficio de aplazar vencimientos.

La próxima ventana de intercambio, programada para noviembre, completará el programa de este año.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.