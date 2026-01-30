Vamos de subida: el Banco de la República incrementa sus tasas de interés

Colombian peso in a magnifying glass a business background Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

Este viernes, la junta directiva del Banco de la República decidió subir sus tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas a 10,25 %.

La decisión marca el primer punto de subida en los intereses que fija el Banrep desde abril de 2023, cuando empezó a ajustar las clavijas para contener el brote inflacionario pospandemia. También regresa las tasas a las fijadas en septiembre de 2024.

El camino que tomó la junta directiva del Banco de la República estuvo por encima de las expectativas de la mayoría de analistas, que proyectaron una subida de 50 puntos básicos (no de 100) luego de que el Gobierno decretara un histórico aumento de 23 % en el salario mínimo para 2026.

La votación del Banco no se dio por unanimidad, pues cuatro codirectores votaron por el aumento anunciado, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla igual.

En la explicación de la decisión, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que la junta tuvo en cuenta el comportamiento reciente de la inflación y, sobre todo, el deterioro de las expectativas.

Aunque el IPC de diciembre se ubicó en 5,1 %, levemente por debajo del 5,2 % de noviembre, la inflación básica repuntó de 4,85 % a 5,02 % en el mismo periodo.

A esto se sumó un fuerte ajuste al alza en las expectativas de inflación: en enero, la mediana de los analistas pasó de proyectar 4,6 % a 6,4 % para finales de 2026 y de 3,8 % a 4,5 % para 2027, mientras que las expectativas implícitas en los mercados de deuda se ubicaron por encima del 6 % a dos años.

Villar también explicó que la decisión se tomó en un contexto de demanda interna todavía fuerte. Los indicadores del cuarto trimestre sugieren que la economía mantuvo un buen dinamismo, impulsado por el consumo privado y público, lo que llevó al equipo técnico del Banco a estimar un crecimiento de 2,9 % para 2025.

En paralelo, advirtió sobre el deterioro de algunos frentes externos. El déficit de cuenta corriente, por ejemplo, habría alcanzado el 2,4 % del PIB, frente al 1,6 % de 2024, debido al crecimiento de las importaciones y a una recomposición de las exportaciones, con menor peso del sector mineroenergético.

💸 ¿Cuál es el papel de las tasas de interés en la economía?

Para entender cómo afectan estas decisiones de tasas al consumo y a la economía diaria, conviene ver las tasas de interés como un engranaje clave que influye en toda la cadena económica.

El banco central de un país es conocido, entre otros términos, como el banco de bancos porque la entidad les presta dinero a los demás actores institucionales del sistema financiero. Y, entre otros factores, es por este papel que sus tasas de interés terminan siendo claves para toda la economía: si el Emisor sube su tasa de interés, los demás bancos verán una presión financiera para prestarles a los ciudadanos y empresas a mayores tasas también.

Una subida de tasas de interés tiene la intención teórica de hacer un poco más escaso el dinero y de encarecer los créditos. Y estos dos elementos tienen, a su vez, la posibilidad de influir en las decisiones de consumo de las personas: si el crédito se encarece, mejor no endeudarse para comprar esa moto, carro, casa.

Estas decisiones, colectivamente hablando, pueden ponerle un freno a la demanda, lo que a su vez puede terminar por bajar los precios de algunos bienes y, por ese camino, empujar hacia abajo la inflación.

Finalmente, desde el Banco se advirtió que el entorno externo sigue siendo un factor de riesgo relevante. Persisten tensiones comerciales globales, conflictos geopolíticos y una percepción de riesgo soberano más exigente para economías emergentes como Colombia, en un contexto en el que la normalización de la política monetaria en Estados Unidos avanza con mayor cautela de lo previsto.

¿Cómo va la inflación en Colombia?

Las tasas de interés guardan una estrecha relación con la inflación de un país. Buena parte de la labor del Banco de la República es mantener el crecimiento de los precios dentro de un margen que considera saludable. En Colombia, esa cifra se ubica en 3 % actualmente.

Para diciembre de 2025, el dato más reciente, la inflación anual llegó a 5,1 %, según las cifras del DANE.

Estos datos implican que, aunque hubo una disminución frente a las cifras de noviembre y octubre, apenas estuvieron por debajo de lo registrado en diciembre de 2024.

En otras palabras, el IPC no ha bajado tanto como se quiere, y como se necesita, para darle más campo de acción al Banco y sus movimientos sobre tasas.

