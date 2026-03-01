¿Qué se espera de la inflación en Colombia?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Esta semana, el DANE publicará los datos del Índice de Precios al Consumidor para febrero.

Las cifras son fundamentales para ir viendo cómo pinta el panorama de la economía colombiana para este año, especialmente para ir confirmando si, como se ve en diversas proyecciones, los precios comenzarán a subir de forma sostenida, presionados por el alza en el salario mínimo (23 %), que fue decretada por el Gobierno en diciembre y confirmada después de la decisión del Consejo de Estado de suspenderla.

Los analistas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, por ejemplo, proyectan mayoritariamente que el IPC se ubicaría en 5,52 % para febrero. De concretarse, el resultado implicaría que los precios estarían creciendo por encima del nivel de febrero de 2025, así como de enero pasado.

Por el lado de la encuesta de analistas del Banco de la República, la posición prevalente es que el IPC se ubicará en 5,49 %, lo que también estaría por encima de los dos registros d ereferencia mencionados anteriormente.

Si las proyecciones se concretan, esto podría indicar que el Banco de la República efectuaría un nuevo aumento en sus tasas de interés durante su reunión de este mes (31 de marzo).

Sin embargo, los analistas que participan en la encuesta de Fedesarrollo esperan que el banco central se quede quieto con sus tasas de interés en su próxima decisión, aunque sí esperan un alza para mayo de este año.

Vale recordar que, durante su encuentro de enero, la junta directiva del Emisor decidió por mayoría elevar las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas así a 10,25 %.

Para ese punto, prácticamente todas las proyecciones indicaban que el Banco se decantaría por un alza en sus tasas de interés, un movimiento que no ejecutaba desde abril de 2023, justo después del pico inflacionario pospandemia que llevó este indicador a 13,34 %.

Pero las cuentas de analistas y centros de pensamiento económico en su mayoría ubicaban el alza en el terreno de los 50 puntos básicos, que habría dejado las tasas en 9,75 %. El incremento decidido por la junta duplicó la apuesta, si se quiere y, de paso, los temores por lo que pueda venir río abajo con la inflación y con el conjunto de la economía.

“Con esta decisión, el Banco de la República dio claridad de que la prioridad es tener una inflación a la baja y no al alza como se espera en los próximo meses”, dijo José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, durante una transmisión en vivo de El Espectador.

¿Cómo va la inflación en Colombia?

Los datos del indicador para enero abrieron varias dudas y, bajo la mirada de varios analistas, confirman que el camino de subida para los precios en Colombia apenas comenzaría.

la variación anual en Colombia se ubicó en 5,35 % en enero, por encima del cierre de 2025 (5,1 %) y también superando las cifras del principio de año en 2025, cuando llegó a 5,22 %.

En el análisis mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 1,18 %, en línea con las expectativas del mercado. La última variación mensual más alta en enero se registró en 2023, con 1,78 %. En enero de 2025, la inflación mensual fue del 0,94 %.

Las cifras de este enero en particular dejan un sinsabor, pues estuvieron por encima de otros registros, especialmente en la variación mensual (que es la comparación con el mes inmediatamente anterior).

Que la variación mensual más alta en tiempo reciente de la que se tenga registro haya sido enero de 2023 puede ser una muy mala señal, si tenemos en cuenta que fue justo en marzo de ese año cuando alcanzamos el pico inflacionario pospandemia.

En el análisis mensual, la división de gasto que más aportó a la inflación fue la de restaurantes y hoteles (0,33 puntos porcentuales), este también fue el rubro que más subió en enero (2,94 %). El comportamiento se explica, principalmente, por las comidas por fuera del hogar, según destacó en su momento Andrea Ramírez, subdirectora del DANE.

Alimentos fue el segundo rubro con mayor aporte (0,31 puntos), Ramírez explicó que esta división en diciembre tuvo una variación mensual negativa, pero en el primer mes de este año es uno de los motores de la inflación, impulsado principalmente por carnes, lácteos, quesos y pollo. Zanahoria, arroz y huevo registraron una variación negativa.

La tercera división que más aportó fue transporte (0,29 puntos). En este caso, según Ramírez, la mayor parte del aumento se debe a los incrementos en el transporte urbano: “16 ciudades ya incrementaron el precio y siete ciudades con transporte masivo también lo hicieron”. Los aumentos en precios de la revisión técnico-mecánica también influyeron.

Desde la mirada anual, la inflación sin alimentos ni regulados, que es un indicador que sigue muy de cerca el Banco de la República, “continuó aumentando y alcanzó 5,39% (+37 pb)”, según Mariana Quinche, economista de BBVA Research.

La analista agregó en su momento: “Tal como anticipábamos, la inflación se aceleró en enero debido a las indexaciones, efecto que se vio exacerbado por el incremento del 23% en el salario mínimo. En este contexto, las subcanastas de servicios y bienes, que son las más sensibles al aumento del salario mínimo, registraron un incremento significativo en su inflación anual”.

