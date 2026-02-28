La gasolina corriente baja en Colombia: así quedan los precios para marzo

Imagen de referencia. Foto: EFE - Javier Lizón

El Gobierno oficializó este sábado la baja en los precios de la gasolina corriente, con la firma de la resolución por parte de los ministerios de Minas y Hacienda.

La medida establece que, a nivel nacional, este combustible baja COP 500 a partir del 1 de marzo.

Vale recordar que, en febrero, el precio de este combustible ya había descendido otros COP 500.

Las bajas afectan sólo el precio de la gasolina corriente. El ACPM se mantendrá en el mismo nivel, aclaró el Ministerio de Minas.

Los precios que regirán en las principales ciudades quedarán de esta forma:

¿Por qué baja la gasolina en Bogotá?

En febrero pasado, el Ministerio de Minas y Energía explicó que la decisión se enmarcaba en la mejora de las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo creado en 2007 para amortiguar la volatilidad internacional en los precios de la gasolina y el diésel.

El fondo funciona compensando la diferencia entre el precio internacional y el precio interno. Cuando el Gobierno decide mantener el combustible por debajo del valor de referencia externo, el FEPC asume esa brecha y luego la Nación debe cubrirla.

Durante la pandemia, el Gobierno de ese entonces decidió que los precios internos de la gasolina y el diésel quedarían congelados, mientras que los internacionales subieron, lo que generó un déficit acumulado de varios billones de pesos.

Entre 2022 y 2025, el Estado pagó COP 72,8 billones para cubrir los saldos del fondo correspondientes a años anteriores.

Ante ese escenario, el Gobierno de Gustavo Petro optó por subir gradualmente el precio de la gasolina entre 2022 y 2024, con el objetivo de cerrar la brecha y sanear las finanzas del FEPC.

En la actualidad se ha reducido este déficit y, gracias a un contexto de precios internacionales más favorables, el Ejecutivo abrió espacio para aplicar las recientes rebajas en el precio del galón.

Cabe recordar que, tras la reducción en el precio de la gasolina a comienzos de febrero, las estaciones de servicio advirtieron dificultades para trasladar de inmediato la baja a los surtidores.

El gremio Somos Uno, que reúne a la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), señaló que la implementación requería tiempo debido a la forma en que funciona la cadena de distribución.

El gremio explicó que cada compra de combustible a una planta mayorista se pacta a un precio definido en el momento de la adquisición, lo que obliga a las estaciones a agotar ese inventario antes de comprar nuevo producto.

