La inflación en Colombia sigue subiendo: así se han comportado los precios

La inflación mostró para octubre un repunte y continuó con su comportamiento al alza, según los más recientes datos del indicador, publicados por el DANE este lunes.

Para octubre de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior (variación anual), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación de 5,51 %.

Esta cifra también representa un crecimiento por encima de lo registrado en septiembre de este año, cuando el IPC se ubicó en 5,1 % y está por encima de lo que se vio en octubre de 2024.

Según el DANE, la última vez que el IPC estuvo en un nivel superior fue en septiembre de 2024.

El dato de octubre estuvo por encima con las proyecciones de analistas, como los consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en la que la mayoría de participantes ubicó el IPC anual en 5,47 %.

La inflación es clave: ¿por qué?

El crecimiento en los precios es uno de los principales termómetros para medir la salud de una economía. Un pico inflacionario lesiona el poder de adquisición de los hogares, pero una contracción marcada puede ir en contra de la expansión de empresas y comercios, en palabras sencillas.

El IPC es clave en la economía colombiana. De ahí que una de las funciones principales de los bancos centrales es mantenerlo dentro de una meta que establece como sana para el manejo general de toda la economía.

En Colombia, el Banco de la República tiene una meta que se ubica en un rango de 3 % que, espera la entidad, se vuelva a alcanzar en 2027.

La inflación también es una de las variables fundamentales en la ecuación de las tasas de interés. El comportamiento de los precios en al año ha hecho que el Banco sólo haya efectuado un recorte de tasas en el año y, a su vez, se haya decantado por mantener estático el indicador durante cuatro reuniones consecutivas.

