Inflación lleva seis años sobrepasando la meta que pone el Banco de la República

La inflación en Colombia lleva seis años sin regresar al rango que tiene como objetivo el Banco de la República. El dato de octubre volvió a poner esa distancia en evidencia: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a una variación anual de 6,3 %, más del doble de la meta puntual del Emisor, que es del 3 %.

La inflación anual llegó a 6,3 % en octubre y, aunque el aumento mensual se moderó, ANIF prevé que el indicador cierre 2026 cerca de 6,6 %. Sería el sexto año consecutivo por encima del rango meta del Emisor.

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El resultado también fue superior al de octubre de 2025, cuando la inflación se ubicó en 5,51 %. Sin embargo, hubo una señal de moderación: la variación mensual fue de 0,20 %, por debajo del 0,37 % registrado en septiembre. Es decir, los precios siguieron subiendo, aunque a un ritmo menor que el del mes anterior.

En contexto: Los precios de los alimentos aceleran la inflación: ¿a qué se debe?

La cifra anual, además, fue la más alta desde julio de 2024. Y el panorama podría empeorar antes de que termine el año. Según las proyecciones de ANIF, la inflación cerraría diciembre cerca del 6,6 %, por encima del 5,94 % acumulado entre enero y octubre.

El centro de estudios considera que los dos meses restantes no serán suficientes para revertir el aumento. Por el contrario, anticipa nuevas presiones en servicios y alimentos, que no alcanzarían a compensarse con la moderación de los precios de los bienes.

“Por el contrario, anticipamos que sumarán presiones inflacionarias, en especial en servicios y alimentos, que no alcanzarían a ser compensadas por la moderación de los bienes”, sostiene el análisis.

Vale señalar que una de las funciones del Banco de la República es controlar la inflación, ya sea con la decisión de circular más billetes o no, pero también con el manejo de las tasas de interés.

¿Cómo? Desde el Banco se establece una meta de financiación entre el 2 y el 4 % y nuestra inflación estaría sobrepasándola (según las estimaciones) de 2,6 puntos porcentuales.

Por eso el resultado de la inflación y el rol de la inflación están íntimamente relcionadas.

¿Qué está impulsando la inflación?

Los servicios y los alimentos siguen siendo los principales factores detrás del aumento del costo de vida. En octubre, los servicios aportaron 3,2 puntos porcentuales a la inflación anual, con una variación de 7,2 %. Los alimentos contribuyeron con otros 1,4 puntos porcentuales y registraron un aumento anual de 7,3 %.

Al desagregar el IPC en sus 12 divisiones de gasto, cuatro explicaron cerca del 77 % de la inflación anual. Alojamiento y servicios públicos aportaron 1,7 puntos porcentuales; alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,4; restaurantes y hoteles, 1,1, y transporte, 0,7.

Entre los productos y servicios que más presionaron el indicador aparecen los arriendos, las comidas fuera del hogar, el transporte urbano, la carne de res y la papa. Esta última tuvo un aumento anual de 98 %, casi el doble de su precio en octubre del año pasado.

En contraste, las divisiones de prendas de vestir y calzado, y bebidas alcohólicas y tabaco, fueron las que menos contribuyeron al resultado, con 0,1 puntos porcentuales cada una.

Seis años por encima del rango meta

Como se explicó, el Banrep tiene como objetivo mantener la inflación en 3 %, con un rango de tolerancia entre 2 % y 4 %. Para conseguirlo, utiliza principalmente la tasa de interés de política monetaria: cuando la inflación se mantiene elevada, puede encarecer el crédito para moderar el consumo y la demanda; cuando pierde fuerza, tiene margen para reducir las tasas y estimular la actividad económica.

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El problema es que Colombia lleva varios años sin cumplir ese objetivo. De acuerdo con ANIF, 2026 será el sexto año consecutivo con la inflación por encima del rango meta. Y aunque el indicador se ha moderado frente a los máximos alcanzados en años anteriores, el dato de octubre muestra que las presiones siguen presentes.

Esto tiene consecuencias concretas para los hogares. Cuando los precios aumentan por encima de lo previsto, el dinero alcanza para menos y recuperar el poder adquisitivo toma tiempo. Además, una inflación persistente limita el margen del Banco de la República para reducir las tasas de interés, lo que puede mantener más costosos los créditos de vivienda, consumo y financiación empresarial.

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Por ahora, las previsiones de ANIF apuntan a que el año terminará con una inflación cercana al 6,6 %. Si se cumple, la discusión sobre los efectos aún latentes de la tasa de interés seguirá sobre la mesa.

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