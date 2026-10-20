El crudo Brent cayó a alrededor de 108 dólares. A pesar de los informes inexactos que indican que un acuerdo de paz está cerca, las conversaciones para alcanzarlo continúan, según un diplomático involucrado en las negociaciones. Alrededor de 400 empresas del S&P 500 registraron avances. Los fabricantes de chips recuperaron las pérdidas provocadas…

Los operadores de Wall Street impulsaron al alza las acciones y los bonos a medida que los precios del petróleo caían ante la esperanza de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Irán.

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Inversionistas son más selectivos con las apuestas ligadas a la IA: así van los mercados

El crudo Brent cayó a alrededor de 108 dólares. A pesar de los informes inexactos que indican que un acuerdo de paz está cerca, las conversaciones para alcanzarlo continúan, según un diplomático involucrado en las negociaciones. Alrededor de 400 empresas del S&P 500 registraron avances. Los fabricantes de chips recuperaron las pérdidas provocadas por la preocupación sobre el comercio de inteligencia artificial. Los bonos del Tesoro a largo plazo tuvieron un buen desempeño.

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Los inversores también están a la espera de los resultados de varias empresas tecnológicas para obtener pistas sobre si el auge de la IA justifica los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en el sector. Se espera que SpaceX presente sus resultados tras el cierre del mercado el martes, seguida mañana por Meta Platforms Inc.

“Desde una perspectiva fundamental, prevemos una sólida temporada de resultados tecnológicos en el tercer trimestre, pero las elevadas expectativas pueden generar volatilidad específica de cada empresa”, declaró Ulrike Hoffmann-Burchardi, de la Oficina de Inversiones de UBS.

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Su empresa ve oportunidades en las grandes empresas de procesamiento en la nube, los semiconductores de alta calidad y los beneficiarios del gasto en IA en el sector del hardware.

La evidencia más reciente de que los inversores cuestionan las perspectivas de la IA: Elice Inc., un proveedor surcoreano de computación para IA prácticamente desconocido fuera de su mercado nacional hasta esta semana, se desplomó un 32 % en su debut en Seúl el martes. Semanas antes, la australiana Firmus Grid Ltd. canceló sus planes de salir a bolsa. Mientras tanto, la británica Nscale Ltd. se enfrenta a la oposición respecto a la valoración objetivo que fijó para su propia salida a bolsa.

CoreWeave Inc., que se había desplomado la semana pasada al alcanzar sus bonos niveles de riesgo, repuntó el martes.

Algunos sectores del mercado de la IA han sufrido recientemente una fuerte presión vendedora, ya que los inversores están reevaluando los costes de financiación, la competencia y la rentabilidad de la inversión en infraestructuras. Según Anthony Saglimbene, de Ameriprise, están cada vez menos dispuestos a financiar el crecimiento en el entorno actual sin una vía más clara hacia una mayor rentabilidad.

"La IA sigue siendo un motor a largo plazo de los beneficios y el crecimiento económico, pero los inversores se están volviendo más selectivos a la hora de elegir qué empresas se benefician de ella", afirmó.

"Para los inversores, esto justifica una exposición selectiva a la IA en lugar de una exposición generalizada, controlando la concentración tecnológica y diversificando en función de la capitalización bursátil, los sectores y las regiones".

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