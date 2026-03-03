Irak recorta producción de petróleo por la guerra

Foto: Getty Images - Anton Petrus

Irak comenzó a reducir la producción de petróleo en sus mayores yacimientos a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, y se dispone a paralizar cerca de 3 millones de barriles diarios de producción si la crisis en el estrecho de Ormuz persiste, según personas familiarizadas con las operaciones.

El segundo mayor productor de la OPEP ha comenzado a paralizar tanto el campo de Rumaila, operado por BP Plc y el alcalde del país, como el proyecto West Qurna 2, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Los cierres podrían extenderse a cerca de dos tercios de la producción total de Irak en los próximos días si el estrecho de Ormuz continúa prácticamente vedado para los buques, señaló una de las personas.

Los peores temores del mercado petrolero se han materializado esta semana después de que Ormuz quedará prácticamente cerrado al transporte marítimo por la guerra con Irán.

La vía es clave para los buques que recogen crudo de productores de Medio Oriente para su traslado a los mercados globales. En última instancia, un país no tiene más opción que recortar la producción si no ingresan suficientes barcos al Golfo y sus tanques en tierra se llenan.

BP gestiona el campo de Rumaila, uno de los mayores del mundo, junto con Irak y PetroChina Co. El proyecto bombeó más de 1,4 millones de barriles diarios en 2024 y se situaba en torno a 1,2 millones al día a comienzos del año pasado, según datos de la compañía. La producción en West Qurna 2 fue de poco menos de 500.000 barriles diarios.

Irak también ha detenido las exportaciones de petróleo desde su región semiautónoma de Kurdistán hacia el puerto de Ceyhan, en Turquía, dijeron anteriormente personas con conocimiento directo de la situación.

Los ataques de represalia de Irán en Medio Oriente también han golpeado la infraestructura energética en toda la región. Arabia Saudita cerró previamente su mayor refinería de petróleo y Catar detuvo la producción en la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo tras ataques con drones.

