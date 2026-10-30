Irlanda se consolida como el país que registró un mayor crecimiento, del 5,5 %.

Los analistas esperaban un aumento del 0,2 % en el tercer trimestre para los 21 países de la zona del euro, tras el crecimiento del 0,6 % que se habían registrado en los tres meses anteriores.

La zona euro alcanzó un crecimiento superior al previsto, aunque inferior al del trimestre anterior. El dato fue del 0,4 % en el tercer trimestre, de acuerdo con la agencia de estadísticas Eurostat.

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La economía de la eurozona creció más de lo esperado, pero perdió impulso

Mientras que dos países, Francia y Lituania, registraron una bajada de su actividad en el tercer trimestre. La economía francesa entró en terreno negativo, con -0,1 %, muy por detrás de España, con 0,6 %; y de Alemania, que tuvo un crecimiento mejor de lo esperado, con 0,2 %.

La economía francesa está "paralizada" y podría "estrellarse" si el Gobierno no consigue sanear las cuentas públicas a corto plazo, advirtió este viernes el ministro de Economía tras el anuncio de la contracción del producto interior bruto en el tercer trimestre.

El país, en las últimas semanas, ha vivido numerosas protestas que rechazan el encarecimiento del costo de vida y buscan apoyar a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los colegios.

Por su parte, Italia registró un estancamiento del PIB en comparación con el trimestre anterior, según una primera estimación del Instituto Nacional de Estadística (Istat). "El estancamiento observado en el tercer trimestre se mantiene sin cambios en 0,8 % el crecimiento acumulado para el año 2026″, detalla Istat.

Para el conjunto de países de la Unión Europea (UE), el crecimiento fue del 0,5 % en el tercer trimestre, menor al del trimestre anterior (0,7 %). Respecto al año anterior, el crecimiento de la eurozona fue del 1,3 %, mientras que el del conjunto de los 27 países de la UE fue del 1,5 %.

Así van las tasas del BCE

La información del estado de la economía europea se conoce luego de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera sobre las tasas de interés. El banco central no movió sus tasas de interés este jueves, 29 de octubre. Era la decisión que se esperaba.

Según un comunicado de la institución, con sede en Fráncfort, la tasa de depósito, que sirve de referencia para la economía, se mantuvo en 2,5 %. El banco dejó sin cambios todos sus tipos de interés.

El Consejo de Gobierno sí dejó una advertencia en el texto. Señaló que “los precios de la energía siguieron aumentando”, en medio del conflicto en Medio Oriente, y que eso plantea riesgos tanto para la inflación como para el crecimiento económico.

El pulso a la inflación de algunos países

Respecto a la inflación, se han conocido datos en algunos países. En Alemania, por ejemplo, se desaceleró más de lo previsto en octubre debido a una ligera moderación del aumento de los precios de la energía. De acuerdo con la oficina federal de estadística Destatis, la inflación en octubre en el 2,8 % interanual, cuando los analistas de la plataforma Factset pronosticaban un 3%.

En Francia, el costo de vida se aceleró tres décimas en octubre, hasta alcanzar un 3,4 % interanual, impulsada en particular por el encarecimiento de la energía. Según los datos de este organismo, los precios de la energía, en particular el gas y los productos petrolíferos, se encarecieron un 24,1 % interanual en octubre, en el cuarto mes consecutivo de aumento.

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