La economía diaria: así le ha ido al comercio, los servicios y la manufactura

Colombia está llena de señales económicas que se contradicen. Mientras algunos sectores parecen despertar, otros siguen durmiendo con la alarma sonando.

Según los más recientes informes del DANE de septiembre, la economía avanza, sí, pero cojea.

Alojamiento, industria, comercio, agencias de viaje y servicios muestran una fotografía fragmentada de un país donde las ventas suben, pero algunos empleos no; donde los hoteles facturan menos, pero pagan salarios más altos; donde las agencias venden más, aunque recortan personal, y donde el comercio minorista vive, literalmente, su hora buena.

⭐ Datos clave (por si tiene afán):

El comercio está disparado.

La manufactura mejora.

El alojamiento se enfría.

Las agencias venden más, pero con menos gente.

Los servicios culturales viven un gran momento.

El turismo no despega al ritmo esperado.

El comercio online crece, pero sigue siendo marginal.

A continuación la explicación desgranada de cada sector.

Hoteles con menos ingresos, pero salarios al alza

La Encuesta Mensual de Alojamiento revela un tropiezo: los ingresos reales del sector cayeron 5,3 % frente a septiembre de 2024. Bogotá, Cartagena y la Costa Caribe fueron los responsables principales de ese bajón, con desplomes entre el 6 y el 8 %.

Es decir, menos reservas, menos huéspedes, menos caja.

Pero aquí viene la paradoja. Aunque los hoteles ganaron menos, terminaron pagando salarios reales más altos (3,5 % más).

¿Cómo se explica? Básicamente porque, aunque ajustaron equipos (el personal ocupado cayó 1,2 %), sostuvieron o subieron las remuneraciones como reflejo de la recuperación salarial que ha tenido el país después de la inflación de 2023–2024.

El músculo industrial por fin respira

Si el alojamiento tambalea, la industria manufacturera anda en modo “mejor trimestre en meses”.

La producción real subió 5,2 % y las ventas crecieron 5,3 %. Es el segundo mejor registro del año, solo detrás del de julio.

De las 39 actividades medidas, 30 subieron, jalonando 6,1 puntos de la variación total.

9 cayeron, y restaron apenas un punto.

Los mayores saltos ocurrieron en:

Trilla de café: +59,6 %.

Fabricación de automotores: +45,8 %.

Otros equipos de transporte: +32,7 %.

En cambio, la caída fuerte estuvo en:

Productos de caucho: –23 %.

Azúcar y panela: –8,9 %.

Cacao y chocolatería: –8,6 %.

La industria luce mejor, aunque todavía conserva cicatrices. Por ejemplo, la fabricación de vehículos aumentó producción y ventas, pero recortó 13,4 % de personal. Es la versión económica de “trabaje más, con menos gente”.

Las agencias de viaje venden más, aunque contratan menos

Aquí la historia es tan surreal. Los ingresos nominales crecieron 8,7 %, impulsados por el boom de “otros ingresos” (que aportaron 6,7 puntos de la variación).

Pero mientras venden más paquetes turísticos propios (su principal fuente de ingresos, con 42,4 % del total), el personal ocupado cayó 2,6 %. Es decir, el sector prospera con menos gente.

Además, el canal online retrocedió ligeramente:

2024: 35,5 % de las ventas.

2025: 34,3 %.

Lo que refleja que el cliente volvió al mostrador físico, pese a las inversiones en digitalización.

Comercio minorista: el gran ganador del mes

Si algún sector está celebrando, es este.

Las ventas reales del comercio minorista crecieron 14,4 % en septiembre frente al mismo mes de 2024. Excluyendo combustibles, el crecimiento es mayor, con 15,7 %.

Lo que más creció:

Vehículos y motos: +29,8 %.

Otros vehículos: +31,4 %.

Informática y telecomunicaciones para el hogar: +50,5 %.

Es decir, el colombiano volvió a comprar carros, celulares, computadores y motos.

En empleo, el sector también mejora: +1,9 % en personal ocupado.

Por departamentos, Bogotá y Antioquia fueron las locomotoras. Entre ambos aportaron casi 8 puntos porcentuales de la variación nacional.

Comercio electrónico crece, pero sigue siendo pequeño

Mientras las ventas totales crecieron 11,3 % nominal, el comercio electrónico subió 25,5 %.

Aun así, apenas representa el 2,4 % de las ventas del comercio al por menor.

La revolución digital está ocurre, pero lentamente. Más de lo que se piensa por el aparente boom de la inteligencia artificial como uso masivo por los negocios digitales.

Grandes almacenes e hipermercados

Los grandes almacenes movieron COP 10,3 billones en septiembre, 10,5 % más que en 2024.

De enero a septiembre, han vendido COP 93,3 billones (+11,6 %).

El personal ocupado creció 2,6 %.

Comercio al por mayor: empleo plano

El margen comercial creció 10,3 %, especialmente en alimentos, materias primas y maquinaria.

El empleo, sin embargo, apenas subió 0,5 %, lo cual coincide con lo que muestran las agencias y los hoteles: más actividad, no necesariamente más puestos.

Servicios: más ingresos, empleos desiguales

Catorce de los dieciocho subsectores de servicios subieron ingresos.

Los ganadores del mes:

Producción audiovisual: +47,3 %.

Programación, transmisión y noticias: +17,5 %.

El empleo no acompaña igual: solo 9 subsectores aumentaron personal.

Las mayores caídas se vieron en:

Telecomunicaciones: –6,1 %.

Call centers: –5,4 %.

Editorial: –5,7 %.

Eso sí, los salarios crecieron en todos los subsectores, con restaurantes, bares y catering a la cabeza (+14,4 %).

La economía del día a día

En síntesis, la actividad económica se ha movido por lo que la gente compra, reserva, cancela, produce, venda y deja de vender.

Cada sector avanza a su propio ritmo, y juntos dan un mensaje de un país en plena reorganización después de la turbulencia, pero aún no encuentra una velocidad común.

